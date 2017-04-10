ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:45
10.04.2017 13:47

Αυτά θα πάθει το σώμα μας αν κόψουμε τη ζάχαρη για ένα μήνα

Mελέτη-έκπληξη αποκαλύπτει τι πρόκειται να σου συμβεί αν κόψεις τη ζάχαρη για 9 μέρες - Media
 
Η ζάχαρη είναι παντού και αρέσει σε όλους. Επίσης, η ζάχαρη είναι υπεύθυνη για ένα σωρό προβλήματα που προκαλούνται από τη διατροφή και την κατανάλωσή της.
 
Είναι κατανοητό ότι είναι δύσκολο να κόψουμε τη ζάχαρη. Ωστόσο, αν αφαιρέσουμε εντελώς τη ζάχαρη από τη διατροφή μας για διάστημα ενός μήνα, θα διαπιστώσουμε ότι στο σώμα μας συμβαίνουν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα:
 
1. Θα χάσουμε βάρος: η κατανάλωση ζάχαρης συσσωρεύει κιλά. Αντιθέτως, αν την αφαιρέσουμε από τη διατροφή μας, αμέσως θα αρχίσουμε να χάνουμε βάρος.
 
2. Θα ρυθμιστεί η όρεξή μας: η κατανάλωση ζάχαρης κάνει τον εγκέφαλο να απελευθερώνει ντοπαμίνη και σεροτονίνη, ωστόσο, η υπερκατανάλωση ζάχαρης παρεμποδίζει τις δύο αυτές ουσίες να δράσουν και ο οργανισμός χρειάζεται κι άλλη ζάχαρη. Κόβοντας τη ζάχαρη, η έκκριση ντοπαμίνης και σεροτονίνης ρυθμίζεται και πάλι και η όρεξή μας επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα.
 
3. Θα κοιμόμαστε καλύτερα: καθώς δεν θα υπάρχουν απότομες αλλαγές στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.
 
4. Θα έχουμε πιο καθαρό δέρμα: η ζάχαρη επιδρά αρνητικά στην έκκριση λίπους και στο δέρμα.
 
5. Θα κινδυνεύουμε λιγότερο από διαβήτη τύπου 2: μόνο ένα ποτήρι ζαχαρούχου αναψυκτικού την ημέρα αυξάνει κατά 15% τον κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, αποκάλυψε μελέτη του Χάρβαρντ.
 
6. Θα κινδυνεύει λιγότερο η καρδιά μας: όσο περισσότερη ζάχαρη καταναλώνουμε, τόσο αυξάνει ο κίνδυνος καρδιακών ασθενειών.
 
7. Θα έχουμε υγιέστερα δόντια: τερηδόνα και άλλα προβλήματα των δοντιών σχετίζονται άμεσα με την κατανάλωση ζάχαρης.
