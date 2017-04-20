Πέθανε από ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, επειδή νόμιζε ότι ήταν ημικρανία – Ποιες οι διαφορές (Videos)

Ένας έντονος πονοκέφαλος δεν είναι πάντα απλώς ενοχλητικός. Μπορεί να είναι σημάδι από κάτι πολύ πιο σοβαρό, όπως ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Ο θάνατος μιας 42χρονης μητέρας 4 παιδιών πριν από μερικές ημέρες εγείρει την σημασία να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ημικρανία από το ανεύρυσμα.

Μετά από το εν λόγω δραματικό περιστατικό, ένας νευροχειρουργός σπεύδει να υπογραμμίσει τις διαφορές ανάμεσα στην ημικρανία και το ανεύρυσμα εγκεφάλου.

Το τραγικό περιστατικό

Την Πρωταπριλιά, ο Eric και η Lee Broadway κάθονταν έξω από το σπίτι τους στο Matthews της Βόρειας Καρολίνας για να απολαύσουν ένα φλιτζάνι καφέ και να συζητήσουν τα σχέδιά τους για τα επερχόμενα 42α γενέθλια της Lee, προτού ο Eric θα έφευγε για τη δουλειά του.

Μόλις λίγες ώρες αργότερα η Lee έστειλε ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό του Eric, λέγοντάς του ότι τον είχε ανάγκη να επιστρέψει στο σπίτι αμέσως, επειδή περνούσε “τον χειρότερο πονοκέφαλο της ζωής της”. Η Lee υπέφερε από κληρονομικές ημικρανίες από την ηλικία των 8 ετών, αλλά αυτό το επεισόδιο ήταν διαφορετικό…

Δυστυχώς, δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Απριλίου, η 42χρονη Lee πέθανε από επιπλοκές μετά από ανεύρυσμα του εγκεφάλου στο Novant Health Presbyterian Medical Center στην πόλη Charlotte. Ο πονοκέφαλος που είχε την Πρωταπριλιά δεν ήταν τελικά ημικρανία, αλλά ανεύρυσμα εγκεφάλου…

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η Lee Broadway είχε ανεύρυσμα 2ου βαθμού, όταν έφτασε αρχικά στο νοσοκομείο. Τα ανευρύσματα διακρίνονται σε βαθμούς 1 έως 5. Το 1 είναι όταν ο ασθενής έχει όλες τις αισθήσεις του και το 5 είναι όταν πλέον βρίσκεται σε βαθύ κώμα. Η Lee ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση όταν έφτασε στο νοσοκομείο, αλλά μετά από την επέμβαση που της έγινε, είχε μεγαλύτερη αιμορραγία και τελικά πέθανε.

Ημικρανία ή ανεύρυσμα εγκεφάλου; Τι λέει νευροχειρουργός για τις διαφορές

Ο Δρ Howard A. Riina, καθηγητής και αντιπρόεδρος της Νευροχειρουργικής κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Langone του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Ν. Υόρκης, λέει ότι ο πόνος που σχετίζεται με ένα ανεύρυσμα του εγκεφάλου περιγράφεται ως “ο χειρότερος πονοκέφαλος της ζωής” κάποιου. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιος θα έρθει στα Επείγοντα -ακόμα και αν έχει ιστορικό πονοκεφάλων ή ημικρανιών- και θα πει ότι αισθάνεται σαν να “τον έχει χτυπήσει κεραυνός” ή ότι έχει έναν πονοκέφαλο τόσο δυνατό “που δεν μπορεί να κινηθεί”. Είναι αυτός ο σοβαρός, πολύ έντονος πονοκέφαλος που είναι εκτός συνηθισμένου.

“Εάν έχετε πονοκέφαλο και ναυτία, δεν είναι ανάγκη να πάτε στο νοσοκομείο”, λέει ο δρ Riina, και προσθέτει: “Αλλά όσοι έχουν ημικρανίες που είναι αρκετά σοβαρές λένε ότι ένας πονοκέφαλος που σχετίζεται με ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι ό,τι χειρότερο ένιωσαν ποτέ (…) Το ανεύρυσμα είναι ένας πολύ μοναδικός πονοκέφαλος και πραγματικά το κύριο σύμπτωμα είναι ότι πως είναι τόσο δυνατός που δεν θα το έχετε ξαναζήσει”.

Ο δρ Riina επισημαίνει πάντως, ότι ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι πολύ σπάνιο: “Συμβαίνουν 30.000-50.000 περιστατικά (σ.σ. στις ΗΠΑ) το χρόνο. Και από αυτά, τα ανευρύσματα που τελικά σπάνε είναι ένα πολύ μικρότερο ποσοστό”.

Αλλά προσθέτει και πως το 5-10% του γενικού πληθυσμού εκτιμάται ότι ζει με κάποιο μικρό ανεύρυσμα που δεν έχει συμπτώματα!

“Πολλοί άνθρωποι κάνουν κάποια μαγνητική ή αξονική τομογραφία και τότε μόνο διαπιστώνεται ότι έχουν κάποιο ανεύρυσμα (…) Στη συνέχεια ανάλογα με το μέγεθος και την τοποθεσία του ανευρύσματος, οι γιατροί αποφασίζουν για την δέουσα πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί”, λέει ο δρ Riina.

Και συνεχίζει: “Στατιστικά, ένα ανεύρυσμα που δεν έχει σπάσει (ανάλογα με το μέγεθος του) μπορεί να έχει πιθανότητα αιμορραγίας 1%-2% κάθε χρόνο”.

Ποιος κινδυνεύει με ανεύρυσμα εγκεφάλου;

Ο δρ Riina αναφέρει ότι το οικογενειακό ιστορικό μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο.

“Αν είχατε κάποιον γονέα, θείο, αδελφό, αδελφή ή ξαδέλφη που είχε ανεύρυσμα, θα πρέπει να το αναφέρετε στον θεράποντα γιατρό ή στον νευρολόγο σας. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες παθήσεις”.

Τέτοιες είναι η πολυκυστική νεφρική νόσος και το σύνδρομο Ehlers-Danlos είναι δύο παθήσεις που σχετίζονται με το εγκεφαλικό ανεύρυσμα, σύμφωνα με την δρ Riina. Λέει επίσης ότι ορισμένες επιλογές τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες κάποιου ανευρύσματος.

“Αν δεν έχετε οικογενειακό ιστορικό ή μία από αυτές τις παθήσεις, η πιθανότητα ότι θα έχετε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι αρκετά χαμηλή. Ο μέσος άνθρωπος δεν χρειάζεται να τρέξει και να κάνει εξετάσεις”.

Πηγή: iatropedia.gr