Τεκίλα-οστεοπόρωση σημειώσατε 1!

Η τεκίλα, το «εθνικό» ποτό του Μεξικού, δεν χρησιμεύει μόνο για να φτιάχνετε δροσερά κοκτέιλ!

Μπορεί να ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, όμως σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα μπορεί να προστατεύσει τον σκελετό από την οστεοπόρωση.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Ανώτατων Μελετών του Μεξικού υπέδειξε ότι η μπλε αγαύη, το φυτό από το οποίο παράγεται η τεκίλα, περιέχει ουσίες που προωθούν την απορρόφηση ασβεστίου και μαγνησίου, δύο συστατικά απαραίτητα για τη διατήρηση της καλής σκελετικής υγείας.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα πειραματόζωα (ποντίκια) στα οποία χορηγήθηκαν φρουκτάνες (παράγωγα μορίων γλυκόζης) από μπλε αγαύη παρήγαγαν σχεδόν 50% περισσότερη οστεοκαλσίνη, μια πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη των οστών, σε σύγκριση με τα πειραματόζωα που δεν έλαβαν τις ουσίες αυτές. Παράλληλα, η διάμετρος των οστών των πρώτων ποντικιών αυξήθηκε σε διάστημα οκτώ εβδομάδων από τη χορήγηση των φρουκτανών.

Η επικεφαλής της ομάδας, Δρ Μερσέντες Λόπεζ, εξηγεί πως οι θετικές επιδράσεις οφείλονται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στις φρουκτάνες και στα βακτήρια του εντέρου, η οποία επιτρέπει στα μόρια γλυκόζης να αντλήσουν θρεπτικά συστατικά και να τα μεταβιβάσουν στα κύτταρα του σκελετού. Μάλιστα, «η κατανάλωση των φρουκτανών της αγαύης, σε συνδυασμό με την επαρκή εντερική μικροχλωρίδα, προωθεί τη δημιουργία νέου οστού, ακόμη κι όταν υπάρχει διαπιστωμένη οστεοπόρωση» προσθέτει η Λόπεζ.

Τα παραπάνω ευρήματα μοιάζουν πολλά υποσχόμενα και ανοίγουν πιθανώς νέους δρόμους για την πρόληψη ή και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, μιας πάθησης που προσβάλλει περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο.

Πηγή: onmed.gr