search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:07
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2017 15:42

Τεκίλα-οστεοπόρωση σημειώσατε 1!

09.05.2017 15:42
Τεκίλα-οστεοπόρωση σημειώσατε 1! - Media

 

Η τεκίλα, το «εθνικό» ποτό του Μεξικού, δεν χρησιμεύει μόνο για να φτιάχνετε δροσερά κοκτέιλ!

Μπορεί να ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, όμως σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα μπορεί να προστατεύσει τον σκελετό από την οστεοπόρωση.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Ανώτατων Μελετών του Μεξικού υπέδειξε ότι η μπλε αγαύη, το φυτό από το οποίο παράγεται η τεκίλα, περιέχει ουσίες που προωθούν την απορρόφηση ασβεστίου και μαγνησίου, δύο συστατικά απαραίτητα για τη διατήρηση της καλής σκελετικής υγείας.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα πειραματόζωα (ποντίκια) στα οποία χορηγήθηκαν φρουκτάνες (παράγωγα μορίων γλυκόζης) από μπλε αγαύη παρήγαγαν σχεδόν 50% περισσότερη οστεοκαλσίνη, μια πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη των οστών, σε σύγκριση με τα πειραματόζωα που δεν έλαβαν τις ουσίες αυτές. Παράλληλα, η διάμετρος των οστών των πρώτων ποντικιών αυξήθηκε σε διάστημα οκτώ εβδομάδων από τη χορήγηση των φρουκτανών.

Η επικεφαλής της ομάδας, Δρ Μερσέντες Λόπεζ, εξηγεί πως οι θετικές επιδράσεις οφείλονται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στις φρουκτάνες και στα βακτήρια του εντέρου, η οποία επιτρέπει στα μόρια γλυκόζης να αντλήσουν θρεπτικά συστατικά και να τα μεταβιβάσουν στα κύτταρα του σκελετού. Μάλιστα, «η κατανάλωση των φρουκτανών της αγαύης, σε συνδυασμό με την επαρκή εντερική μικροχλωρίδα, προωθεί τη δημιουργία νέου οστού, ακόμη κι όταν υπάρχει διαπιστωμένη οστεοπόρωση» προσθέτει η Λόπεζ.

Τα παραπάνω ευρήματα μοιάζουν πολλά υποσχόμενα και ανοίγουν πιθανώς νέους δρόμους για την πρόληψη ή και την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, μιας πάθησης που προσβάλλει περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο.

 

Πηγή: onmed.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

komision876-new
ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

karystianou_marinakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η εκτίμηση Μαρινάκη για το κόμμα Καρυστιανού με βάση τις απόψεις για τα εθνικά θέματα

violanta_2601_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης από τα Τρίκαλα για Βιολάντα: «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος – Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:07
anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

berlin_traffic_2701_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

komision876-new
ΚΟΣΜΟΣ

SAFE: Η Κομισιόν ενέκρινε 787 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα – Το σχέδιο της Αθήνας έφθανε στα 2,9 δισ.

1 / 3