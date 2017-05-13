Ανεξέλεγκτοι οι χούλιγκαν

Διαρκής η «αναβάθμιση» των επιθέσεων οργανωμένων οπαδών σε «αντιπάλους» τους

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη κάποιων από όσους ενεπλάκησαν στα άγρια επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στον Βόλο, με τις διωκτικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός ακόμα οπαδού τη Δευτέρα το πρωί στην Κατερίνη (συνολικά τέσσερις μέχρι στιγμής) ενώ αναζητούνται ακόμα τέσσερις, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από το οπτικό υλικό και τις κάμερες ασφαλείας στο Πανθεσσαλικό.

Εν τω μεταξύ στο «φως» έρχονται νέα στοιχεία αναφορικά με το «μπάχαλο» που προηγήθηκε του περασμένου Σαββάτου και της απόλυτης ανικανότητας της πολιτείας να συνεννοηθεί με τους επικεφαλής της αστυνομίας για την αποτροπή επεισοδίων.

Επίμαχο σημείο της κόντρας ήταν η περιβόητη αερογέφυρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου έλαβαν χώρα σκηνές απείρου κάλλους μεταξύ των χούλιγκαν του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το «Π», η ΕΛ.ΑΣ. είχε επισημάνει το πρόβλημα με την «Κερκόπορτα», όπως γλαφυρά χαρακτήριζαν την αερογέφυρα αξιωματικοί, τόσο στους υπαλλήλους του σταδίου όσο και στους παράγοντες της ΕΠΟ.

Όμως είχαν λάβει διαβεβαιώσεις και από τις δύο πλευρές ότι, εκτός από την περίφραξη με το συρματόπλεγμα και τη μεταλλική πόρτα που ήταν σφραγισμένη με οξυγονοκόλληση, η πρόσβαση των οπαδών θα ήταν αδύνατη και λόγω της παρουσίας υπαλλήλων εταιρείας security την ημέρα διεξαγωγής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Φυσικά το τι συνέβη στην πράξη το διαπίστωσαν «ιδίοις όμμασι» εκατομμύρια Έλληνες φίλαθλοι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Μία… τζάμπα «σκούπα»

Πολλούς από τους χούλιγκαν που συμμετείχαν στα άγρια επεισόδια που αμαύρωσαν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ποδοσφαίρου στον Βόλο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ η αστυνομία όχι μόνο τους γνώριζε, αλλά ήταν μεταξύ των άνω των 150 προσαχθέντων κατά τη διάρκεια εκτεταμένης «επιχείρησης – σκούπα» των διωκτικών αρχών σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών των τριών, θεωρητικά, «μεγάλων της Αθήνας» (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ) και του ΠΑΟΚ στην Αττική και την Εύβοια.

Από όλους τους προσαχθέντες, οι 24 (ελληνικής και αλβανικής καταγωγής) συνελήφθησαν για σωρεία αδικημάτων, όπως κλοπές, ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή και οπλοχρησία, συμμετοχή σε επεισόδια κατά τη διάρκεια διεξαγωγών αθλητικών αγώνων ή διαδηλώσεων, εμπρησμούς, πρόκληση σωματικών βλαβών, ακόμα και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Όπως είχε ανακοινωθεί τότε (σ.σ.: η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. είχε διεξαχθεί το χρονικό διάστημα 24-26 Φεβρουαρίου) από τις διωκτικές αρχές, όλοι αυτοί είχαν συμμετάσχει σε τουλάχιστον 11 υποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

 Στις 15.6.2015 προκάλεσαν τον εμπρησμό ενός βαν τηλεοπτικού σταθμού που ήταν σταθμευμένο στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

 Στις 15.11.2015, με τη χρήση σιδερένιων λοστών, καδρονιών, γυάλινων μπουκαλιών και άλλων αντικειμένων, επιτέθηκαν εναντίον μελών πολιτικών οργανώσεων έξω από το Πολυτεχνείο, στην οδό Στουρνάρη, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά ατόμων.

 Στις 21.11.2015 συμμετείχαν στα επεισόδια που έγιναν πριν από την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, τα οποία είχαν αποτέλεσμα τη διακοπή του.

 Στις 3.12.2015, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη πορείας στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας, προκάλεσαν φθορές σε οχήματα, κτήρια και εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας.

 Στις 4.12.2015 συμμετείχαν σε συμπλοκή με πέντε άτομα στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.

 Στις 5.12.2015 συμμετείχαν σε ομάδες ατόμων που πραγματοποίησαν επιθέσεις με ρίψη βομβών μολότοφ κατά αστυνομικών σε υπηρεσία στην οδό Μπουμπουλίνας στα Εξάρχεια. Επιπλέον προκάλεσαν εμπρησμό σε κάδο απορριμμάτων με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε σταθμευμένο όχημα.

 Στις 6.12.2015 συμμετείχαν σε ομάδες ατόμων που επιτέθηκαν κατά αστυνομικών σε υπηρεσία στα Εξάρχεια.

 Στις 19.12.2015, μετά τη λήξη αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι, επιτέθηκαν σε ένα άτομο το οποίο τραυμάτισαν και του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο.

 Στις 3.1.2016, 10.1.2016 και 17.1.2016 διέπραξαν ληστείες εις βάρος υπαλλήλου πρακτορείου ΟΠΑΠ στο Ίλιον, διανομέα φαγητού στο Χαϊδάρι και οδηγού ταξί στο Περιστέρι.

Μάλιστα πολλοί εκ των συλληφθέντων είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για αντίστοιχα αδικήματα.

Το λογικό στην παραπάνω υπόθεση θα ήταν οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες, βάσει της ογκώδους δικογραφίας που είχε σχηματιστεί από τους αξιωματικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Περιστατικών Αθλητικής Βίας της ΓΑΔΑ, να καταλήξουν στη φυλακή. Και όμως, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, όλοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι, δίχως καν την επιβολή περιοριστικών όρων. Τουλάχιστον είχε οριστεί τακτική δικάσιμος.

Πολλοί από τους κατηγορουμένους, λοιπόν, δεν αποκλείεται να ήταν μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στα όσα θλιβερά συνέβησαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Ποινικοί στους συνδέσμους

Παρουσία ποινικών που οπλοφορούν στις ομάδες χούλιγκαν που δρουν στην Αθήνα διαπιστώνουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι φοβούνται ενέδρες θανάτου ανάμεσα σε αντίπαλους οπαδούς, οι οποίοι συνεχώς αναβαθμίζουν τις επιθέσεις τους.

Στις 16 Ιουλίου 2016 στο Γκάζι ομάδα χούλιγκαν, τα μέλη της οποίας σύμφωνα με την Αστυνομία υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό, μαχαίρωσε στον λαιμό έναν εικοσιδυάχρονο και έναν εικοσάχρονο και έβγαλε σαρανταπεντάρι πιστόλι εναντίον ενός άλλου εικοσάχρονου επειδή φορούσαν διακριτικά του Παναθηναϊκού. Το περιστατικό θορύβησε την ΕΛ.ΑΣ. και επιβεβαίωσε τους φόβους ότι έχουν παρεισφρήσει ποινικοί στις αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε οπαδούς.

Η ομάδα οπαδών αποτελούνταν από επτά άτομα, κάποια από αυτά πεζά και άλλα πάνω σε μοτοσυκλέτες. Στην οδό Τριπτολέμου πλησίασαν στις 8:00 τέσσερις οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αρχικά ρώτησαν τον έναν από αυτούς τι ομάδα είναι και – πριν ακόμα καταλάβουν τα θύματα τι πρόκειται να συμβεί – ο ένας από τους επτά έβγαλε ένα μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» και μαχαίρωσε «επαγγελματικά» στους μηρούς έναν εικοσάχρονο.

Στη συνέχεια δεύτερο άτομο από την ίδια ομάδα έσπασε ένα γυάλινο ποτήρι και μαχαίρωσε στο λαιμό τον εικοσιδυάχρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τους γιατρούς που τον χειρούργησαν, γλίτωσε από… θαύμα, αφού για λίγα εκατοστά το γυαλί δεν έπληξε την καρωτίδα του.

Όταν ο τρίτος της παρέας επιχείρησε να υπερασπιστεί τους φίλους του, νεαρός έβγαλε σαρανταπεντάρι πιστόλι και τον απείλησε πως, αν κάνει οτιδήποτε, θα τον σκοτώσει επιτόπου.

«Άγριο ξύλο» σε… κάμπινγκ

Λίγες ώρες νωρίτερα, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, χούλιγκαν έκαναν καταδρομική επίθεση εναντίον οπαδών του Παναθηναϊκού στο κάμπινγκ της Αυλίδας (Χαλκίδα) όπου έκαναν διακοπές. Περίπου 60 άτομα εισέβαλαν με κράνη και ρόπαλα στο κάμπινγκ – χωρίς διακριτικά ομάδας – και άρχισαν να χτυπάνε άγρια τους οπαδούς του «τριφυλλιού».

Αφού τραυμάτισαν αρκετά άτομα, κάποια εκ των οποίων βούτηξαν στη θάλασσα για να σωθούν, και έκαψαν αυτοκίνητα, διέφυγαν πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις. Αξιόπιστες πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι από τους δράστες είναι κοινοί στα δύο περιστατικά, και μάλιστα έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν.

Αντίποινα

Την 1η Σεπτεμβρίου 2016 χούλιγκαν που υποστηρίζουν την ομάδα του Παναθηναϊκού πέταξαν μολότοφ σε σύνδεσμο του Ολυμπιακού στην οδό Λαοδικείας στη Νίκαια. Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν από τους δράστες, ο οποίος είναι οπαδός του ΠΑΟ.

Χούλιγκαν έκαψαν λεωφορείο

Στις αρχές του χρόνου (17 Ιανουαρίου) άγνωστοι είχαν επιτεθεί και κάψει λεωφορείο στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την Πατησίων. Δράστες φέρεται να είναι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι θεώρησαν ότι στο λεωφορείο επέβαιναν οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν φύγει από το γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» έπειτα από αναμέτρηση της ομάδας του «τριφυλλιού».

Χειροβομβίδα στο Παγκράτι

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, λίγο μετά τις 3.00 τα ξημερώματα, άγνωστοι δράστες είχαν πετάξει χειροβομβίδα αμυντικού τύπου (σ.σ.: είναι ισχυρότερες από τις επιθετικές και με μεγαλύτερη ακτίνα δράσης) στην είσοδο του συνδέσμου οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού στο Παγκράτι. Πέντε ημέρες μετά, έφθασε η ώρα των αντιποίνων με… άγνωστους δράστες να πετούν αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ στα γραφεία των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού στου Ζωγράφου.

Τον εγκατέλειψαν κλινικά νεκρό!

Το αποκορύφωμα των περιστατικών βίας, που δεν υπολογίζουν ούτε καν ανθρώπινες ζωές, υπήρξε πριν από λίγες ημέρες, όταν στη Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, στον αγώνα ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, άγνωστοι παρέσυραν με αυτοκίνητο και εγκατέλειψαν αιμόφυρτο νεαρό φίλαθλο του «Δικέφαλου του Βορρά». Ο άτυχος φίλαθλος μεταφέρθηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι ιατροί διαπίστωσαν πως ήταν κλινικά νεκρός….

Η Αστυνομία φοβάται ότι ο κύκλος βίας δεν θα κλείσει εδώ, διότι η πολιτεία εμφανίζεται ανήμπορη να αντιδράσει, οι παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου «σφυρίζουν αδιάφορα» και οι διοικήσεις των ΠΑΕ συντηρούν και αποθεώνουν, με την πρώτη ευκαιρία, τους «στρατούς» των οργανωμένων οπαδών.