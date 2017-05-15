«Λειτουργική» και πάλι η Renault μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Renault ανακοίνωσε ότι το 90% των εργοστασίων της λειτουργούν από σήμερα το πρωί κανονικά έπειτα από την προσωρινή παύση των εργασιών τους σε Γαλλία και Ρουμανία για να αποφευχθεί η εξάπλωση του καταστροφικού ιού που ονομάστηκε WannaCry και έπληξε το βράδυ της Παρασκευής τα δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 150 χώρες.

Νωρίτερα σήμερα, η γαλλική κρατική υπηρεσία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (ANSSI) ανακοίνωσε ότι η Renault δεν ήταν η μοναδική οντότητα που επλήγη από το κύμα των ταυτόχρονων κυβερνοεπιθέσεων και προειδοποίησε για πιθανές ανάλογες επιθέσεις σύντομα.

Ο ρυθμός της επίθεσης του καταστροφικού ιού που ονομάστηκε WannaCry επιβραδύνθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής αφού το κακόβουλο αυτό λογισμικό που απαιτεί λύτρα (ransomware) κλείδωσε τα αρχεία περισσοτέρων από 100.000 χρηστών αναγκάζοντάς τους να πληρώσουν 300 με 600 δολάρια για να επανακτήσουν τα δεδομένα τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ