19.05.2017 19:24

Παππάς: Εκτέλεση συμβολαίου υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων η νέα επίθεση Μητσοτάκη στην ΕΡΤ – Απάντηση και της ΠΟΣΠΕΡΤ

19.05.2017 19:24
Παππάς: Περιμένουμε καθαρή λύση για το ζήτημα του χρέους

 

Οι επιθέσεις του Κ. Μητσοτάκη στη δημόσια τηλεόραση «είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του, δεν μπορεί κανείς να τις δει αποσπασματικά. Η δημόσια τηλεόραση είναι φορέας που δεν έχει την πολυτέλεια να κρύβει ειδήσεις όπως το απλήρωτο δάνειο του κ. Μητσοτάκη, ή να κρύβει κάτω από το χαλί τη δίκη και τις εξελίξεις για την υπόθεση της Siemens, αυτά ενοχλούν …», ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς μιλώντας στον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο» αναφερόμενος σε δηλώσεις του προέδρου της ΝΔ στην ΕΡΤ.

«Αυτά ενοχλούν… είναι μία αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης συμβολαίου υπέρ πάρα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων» πρόσθεσε.

«Τόσο η αξιωματική όσο και η ελάσσων αντιπολίτευση έχει μία κεκτημένη ταχύτητα από την προηγούμενη φάση των εσωτερικών και διεθνών πολιτικοοικονομικών εξελίξεων … στη δική τους ατζέντα είχε κατισχύσει η προσδοκία της εκτροπής, της μη συμφωνίας με τους εταίρους και της ανατροπής της κυβέρνησης», είπε ο κ. Παππάς.

«Δεν ξέρω εάν θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι συνολικά η χώρα βαίνει σε μία καινούργια φάση, είναι πολιτικό πρόβλημα που τους αφορά. Εάν θέλουν, όπως τα συμπαθέστατα χάμστερ, να τρέχουν μέσα σε κυλίνδρους που δεν μετακινούνται και να ζητούν εκλογές και να προσδοκούν ανατροπή της κυβέρνησης σε καθημερινή βάση, ας το συνεχίσουν», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, «σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε νέα φάση και για την κυβέρνηση, από την οποία οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των πολιτών αυξάνονται, καθώς τελειώνει το πολιτικό «μεδοδούλι-μεροφάι» να κλείσει η διαπραγμάτευση», συνέχισε ο υπουργός, καθώς πλέον «οι εταίροι μας έχουν αναλάβει δέσμευση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και καλούνται να είναι συνεπείς … πρέπει πολιτικοί και ΜΜΕ να μπούμε στη διαδικασία να συζητάμε μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα».

«Η Ελλάδα φαίνεται να βγαίνει από μία μακροχρόνια οικονομική κρίση … το στρατηγικό ερώτημα είναι τι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και πού θέλουμε να πάμε σαν χώρα, λαός, κοινωνία … θα αναπαράξουμε ίδιες και χειρότερες ανισότητες όπως πριν; ποιος θα είναι ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, θα είναι τυφλό παρακολούθημα των προτεραιοτήτων της γερμανικής ηγεσίας ή θα αναπτύξει πολυδιάστατο ρόλο και θα αξιοποιήσει τη θέση της στο χάρτη, το ρόλο που μπορεί να παίξει στη διεθνή οικονομία;»

«Μπροστά σε αυτά, ο ελληνικός λαός έχει δύο πολύ καθαρές επιλογές μπροστά του: το δρόμο της δίκαιης ανάπτυξης ή του ακροδεξιού νεοφιλελευθερισμού της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο κ. Παππάς.

Όσον αφορά μία δοκιμαστική έξοδο στις αγορές το επόμενο διάστημα, ο κ. Παππάς είπε ότι «νόημα θα έχει να κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια ομαλοποίησης της χρηματοδότησης της οικονομίας, είτε από τις αγορές είτε από τη συμφωνία με τους θεσμούς … για εμάς, η έξοδος στις αγορές είναι ένα μέσο για να πετύχουμε οικονομική και κοινωνική σταθεροποίηση, να ομαλοποιηθεί η χρηματοδότηση για να ασκήσουμε τις πολιτικές που έχει ανάγκη η κοινωνία … όχι σαν την κυβέρνηση Σαμαρά των δεκάδων δισ. λιτότητας για να πειστούν ακόμη και «στημένα» οι αγορές το 2014 … θέλουμε, προσπαθούμε και πετυχαίνουμε σταδιακά την σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και την ομαλοποίηση της ελληνικής οικονομίας και του χρέους … κομμάτι της είναι και η συμφωνία με τους εταίρους».

 Όπως εκτίμησε, «οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή είναι υπέρ μίας ευνοϊκής για τις ελληνικές θέσεις λύσεις … όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν πολιτικοί ανταγωνισμοί και προτεραιότητες που να μην το επιθυμούν αλλά έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, η Ελλάδα έχει κερδίσει συμμάχους, έχει πείσει φίλους και λιγότερο φίλους για το τι ακριβώς συμβαίνει … αυτός ο πολιτικός ανταγωνισμός θα καταλήξει με λύση ευνοϊκή για τις ελληνικές θέσεις».

 Η ΠΟΣΠΕΡΤ για τις δηλώσεις Μητσοτάκη

Στις αναφορές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε και η ΠΟΣΠΕΡΤ με ανακοίνωσή της. Το συνδικαλιστικό όργανο της ΕΡΤ σημειώνει ότι «ο γνωστός κ. Μητσοτάκης επαναλαμβανόμενος και θεωρώντας ότι η πολιτική είναι μόνο επικοινωνία και δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα, προσπαθεί να μας πείσει ότι δήθεν κάνει αντιπολίτευση έχοντας σαν κορωνίδα στο σχεδιασμό του και στο λόγο του για τη φυγή από τα μνημόνια, την κατασυκοφάντηση της ΕΡΤ!

Εξακολουθεί να κάνει τα ίδια λάθη και να υπάρχει με παρασιτικό πολιτικό λόγο, να κριτικάρει τους άλλους και βέβαια να κατηγορεί την ΕΡΤ. Ούτε λέξη για ολοκληρωμένο σχέδιο …. φυγής από τα μνημόνια που μας επιβάλλονται, αφού ο ίδιος και η παράταξή του είναι θιασώτες και συναυτουργοί αυτών των μνημονίων».

Η ΠΟΣΠΕΡΤ στην ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «στη δημοκρατία χρειάζεται μια πραγματική αντιπολίτευση που ξέρει τι θέλει, που ξέρει τι λέει, που ο αρχηγός της θα κατανοεί πρώτα απ’ όλους αυτά που λέει και το πόσο πραγματοποιήσιμα είναι και όχι φτηνά λόγια για το υποχρεωτικό χειροκρότημα της παράταξης, για την εξυπηρέτηση της ολιγαρχίας και των ‘’νταβατζήδων” των ΜΜΕ».

Τέλος, η ΠΟΣΠΕΡΤ υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν θα κουραστούν να απαιτούν να σταματήσουν οι επιθέσεις και οι συκοφαντίες προς τη δημόσια τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ

