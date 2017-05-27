Τύρναβος: Αυτός που «έτρωγε» τυρόπιτες και ποτήρια από το κυλικείο του γηπέδου δεν ήταν ποντικός

Ακόμη και τα… ποτήρια «σήκωσε» από το κυλικείο αθλητικών εγκαταστάσεων στην πόλη του Τυρνάβου το οποίο διέρρηξε, ένας νεαρός Έλληνας!

Εκτός από όσα άρπαξε, στο σπίτι του βρέθηκαν και άλλα αντικείμενα που πιθανότατα προέρχονται από κλοπές.

Ο 29χρονος δράστης είχε παραβιάσει το κυλικείο στο διάστημα μεταξύ 29 Απριλίου και 2 Μαΐου και είχε κλέψει από το εσωτερικό του δύο ηλεκτρονικές συσκευές μείξης και αναπαραγωγής ήχου, δύο μηχανές του καφέ, μία τοστιέρα, διάφορα είδη τροφίμων και ποτών, καθώς και τα ποτήρια.

Η κλοπή εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος, που έκαναν έρευνα στο σπίτι του και σε αυτό ενός 22χρονου.

Στο τελευταίο βρήκαν μέρος των κλοπιμαίων που αποδόθηκαν σε υπεύθυνο των αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και ένα ποδήλατο και τρία δραπανοκατσάβιδα των οποίων την προέλευση ερευνούν.

Ο 22χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, στον οποίο υποβλήθηκε δικογραφία σε βάρος του 29χρονου.

Οι έρευνες για την εμπλοκή τους σε άλλες κλοπές συνεχίζεται.

Πηγή: seleo.gr