Διεθνές συνέδριο Ιθάκης: Η εξωσωματική «αιχμή του δόρατος» στον ιατρικό τουρισμό

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σαββατοκυριακο το διεθνές συνέδριο που διοργάνωσαν η ΚΕΔΕ και ο Δήμος Ιθάκης με θέμα τον Τουρισμό Υγείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του markos.tv.

Την ανάγκη εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου master plan για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στη χώρα μας , στο οποίο θα γίνεται χαρτογράφηση του ανταγωνισμού αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Πατρίδας μας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, του ΙΣΑ και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών Γ. Πατούλης κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του ειδικού θεματικού Συνεδρίου με αντικείμενο τον Τουρισμό Υγείας…

Ειδικότερα πρόκειται για ένα είδος οδικού χάρτη, μέσω του οποίου θα προτείνονται συγκεκριμένες πολιτικές με σκοπό την προώθηση των εθνικών μας στόχων πάνω στον τομέα αυτό.

Φορέας υλοποίησης του οδικού χάρτη θα αποτελέσει το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας, την ίδρυση του οποίου ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Πατούλης, Πρόκειται για ένα think tank, μια σύγχρονη δεξαμενή σκέψης , που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα. Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος την ενεργοποίηση και τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων προκειμένου η χώρα μας να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ισχυρή δυναμική που έχει στον τομέα του Τουρισμού Υγείας.

Στο Συνέδριο που διοργανώθηκε από την ΚΕΔΕ τον ΙΣΑ και το Δήμο Ιθάκης απεύθυναν χαιρετισμό επίσης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουμπλής, η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φ. Γεννηματά, ο Δήμαρχος Ιθάκης Δ.Στανίτσας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδας κ Ιθάκης κ. Θεόφιλος, ο Σπύρος Γαλιατσάτος Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Αλ. Παρίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς-Ιθάκης Π.Δραγκουλάγκωνας, ο Εμ. Κόνσολας Τομεάρχης ΝΔ Τουρισμού, η Aφ. Θεοπεφτάτου Βουλευτής Νομού Κεφαλονιάς & Ιθάκης, η Χ. Σταρακά Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Γ. Τζιάλλας Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ο Έπαρχος Ιθάκης Σ.Τσιντήλας και ο Γ.Γ Υπουργείου Υγείας της Ρουμανίας C.Grasu.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η -τεκμηριωμενη με στοιχεία από διεθνή δημοσιεύματα και πρωτοσέλιδα – ομιλία του Αντιπροέδρου του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Γιατρών κ. Κωνσταντίνου Πάντου, ο οποίος εξήγησε στους προσκεκλημένους του συνεδρίου γιατί η εξωσωματική είναι η… “αιχμή του δόρατος” στον Ιατρικό Τουρισμό, που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας ανάδειξης της χώρας μας ως τουριστικό προορισμό 12 μήνες το χρονο:

«”Αιχμή του δόρατος” για την προσέλκυση ζευγαριών από το εξωτερικό και κατ’ επέκταση του ιατρικού τουρισμού στη χώρα φιλοδοξεί να γίνει, και πράγματι είναι, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Ο στόχος είναι η χώρα μας να διεκδικήσει ένα αξιοσέβαστο μερίδιο στον διεθνή ιατρικό τουρισμό. Για να το πετύχουμε αυτό το στόχο χρειαζόμαστε την προβολή μιας “άλλης” Ελλάδας: την Ελλάδα της εξωστρέφειας, της προσπάθειας, της ανάπτυξης και της επιστημοσύνης. Η ομογένεια, εδώ, έχει την δύναμη να δράσει ως καταλύτης σε αυτή την προσπάθεια.

Ο Ελληνισμός του εξωτερικού συνιστά ένα πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο. Η Ελληνική Διασπορά αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του πολιτικού οικονομικού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού και επιστημονικού δυναμικού του έθνους. Ο ρόλος της θεωρείται κρίσιμος, ιδιαιτέρως για τη χώρα μας. Η δυσμενή οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας. Η διάχυση των Ελλήνων σε όλες τις γωνιές της Υφηλίου δίνει μια οικουμενική διάσταση στο Ελληνικό Έθνος και μια μοναδική ευκαιρία να μετατρέψουμε το μειονέκτημα της διαχρονικής μετανάστευσης στο εξωτερικό σε πλεονέκτημα για τη χώρα μας σήμερα».

Πηγή: markos.tv