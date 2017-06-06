Ο χλιδάτος γάμος γνωστού Έλληνα εφοπλιστή στο Ρίο ντε Τζανέιρο ( Photos)

Ο γάμος του εφοπλιστή Βασίλη Μαυρολέοντα και της makeup artist, Εϊμι Τέρι είναι γεγονός! Οι δυο τους ανεβήκαν τα σκαλιά της εκκλησίας ανταλλάσσοντας όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Μαΐου, κάτω από το εμβληματικό άγαλμα του Χριστού στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Ήταν ένας γάμος με απέραντη χλιδή και πολυτέλεια και μια θρησκευτική τελετή που έκανε την εκκλησία του São Francisco de Paula, στο κέντρο της πόλης να μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι.

Οι εορτασμοί για τον γάμο ξεκίνησαν την Πέμπτη με ένα πάρτι που είχε τα πάντα και φυσικά, επιφανείς καλεσμένους, ενώ την Παρασκευή τελέστηκε το μυστήριο μέσα στον πλούτο και τη λάμψη.

Το νυφικό της Έιμι ήταν δημιουργία του Ιταλού σχεδιαστή Τζιαμπατίστα Βάλι με ογκώδη φούστα, φουσκωτά μανίκια και μια εντυπωσιακή, μακριά ουρά.

Ο γαμπρός επέλεξε ένα γκρι κοστούμι και μια γραβάτα στο χρώμα της ελιάς.

Το ζευγάρι, έχοντας επιμεληθεί τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, φρόντισε ακόμα και η πρόσκληση να είναι χειρόγραφη, σε χρώματα που ταίριαζαν απόλυτα με την υπόλοιπη διακόσμηση.

Τον χώρο της δεξίωσης στόλιζε μία φωτισμένη πισίνα με κλασικά έπιπλα Festah και φωτισμένοι φοίνικες, με το σκηνικό να ολοκληρώνουν οι λευκές ορχιδέες.

Οι Τζιοβάνα Μπατάλια, Μπιάνκα Μπραντολίνι, Ευγενία Νιάρχου, Πίτερ Ντούντας, Ευάγγελος Μπούσις Αριζόνα Μιούς, Ελίζα Σεντάουι, Αλεξάντερ Ντελάλ, Νάταλι Μάσενετ, Καρολίν Γουίνμπεργκ και Τέσα Ματίας είναι λίγα μόνο από τις παρουσίες που παρευρέθησαν στην πιο όμορφη στιγμή του ζευγαριού ενώ οι εορτασμοί συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα σε ένα υπέρλαμπρο πάρτι σε μια έπαυλη στην περιοχή της Santa Teresa.