Κομμωτήριο με το λογότυπο της ΕΡΤ – Καταγγελία της ΠΟΣΠΕΡΤ (Photo)

Σε φυλλάδιο κομμωτηρίου φιγουράρει το λογότυπο της ΕΡΤ.

Την καταγγελία έκανε η ΠΟΣΠΕΡΤ, ύστερα από ενημέρωση δημότη της Αγίας Παρασκευής που αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.

«Το εν λόγω φυλλάδιο παραπλανεί το κοινό, εκτός όλων των άλλων, αφού η κατακύρωση διαγωνισμού της ΕΡΤ, αν υπάρχει, έχει γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή και συμφερότερη προσφορά παροχής υπηρεσιών και όχι σίγουρα για τη δημιουργική παρουσία και επαγγελματική καταξίωση για αποκλειστική συνεργασία της εν λόγω εταιρίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Ολόκληρη η καταγγελία της ΠΟΣΠΕΡΤ:

Εχθές επισκέφτηκε την ΠΟΣΠΕΡΤ δημότης Αγίας Παρασκευή ο οποίος δήλωσε ότι ήταν αλληλέγγυος στον αγώνα κατά του μαύρου και επίσης υποστηριχτής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Ο εν λόγω πολίτης μας κατέθεσε διαφημιστικό φυλλάδιο που σας επισυνάπτουμε και που διακινείται δια χειρός στις οικίες της Αγίας Παρασκευής και αφορά κομμωτήρια VOGUE, που φέρουν το ακριβές λογότυπο της ΕΡΤ και αξίωσε να του απαντήσουμε εάν αυτό απηχεί την πραγματικότητα και αν η ΕΡΤ έχει έσοδα από αυτή τη χρησιμοποίηση του ονόματος και του λογοτύπου της.

Στη συνέχεια κατέθεσε την άποψή του ότι η ΕΡΤ του πολιτισμού και της ενημέρωσης είτε έμμεσα, είτε άμεσα, δεν επιτρέπεται να «διασύρεται» με τέτοιου είδους χρήσεις του brand name της αλλά και της αποστολής της.

Την ΠΟΣΠΕΡΤ την βρίσκει σύμφωνη η παραπάνω διαμαρτυρία – έγκληση, σας διαβιβάζει το φυλλάδιο και θεωρεί αυτονόητο ότι η διοίκηση της ΕΡΤ θα πράξει τα δέοντα για την αποκατάστασή. Το εν λόγω φυλλάδιο παραπλανεί το κοινό, εκτός όλων των άλλων, αφού η κατακύρωση διαγωνισμού της ΕΡΤ, αν υπάρχει, έχει γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή και συμφερότερη προσφορά παροχής υπηρεσιών και όχι σίγουρα για τη δημιουργική παρουσία και επαγγελματική καταξίωση για αποκλειστική συνεργασία της εν λόγω εταιρίας.

Επισημαίνουμε επίσης ότι για αυτές τις συμβάσεις ενοικίασης εργαζομένων από την ΕΡΤ, αντί νόμιμων προσλήψεων πάγιων και διαρκών αναγκών, η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει αντιδράσει και αντιδρά και δεν θα τις νομιμοποιήσει ποτέ.

Πηγή: typologies.gr