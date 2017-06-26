Εντυπωσιακές εικόνες: Αυτό είναι το νέο υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο της Βρετανίας

Το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Βρετανίας είναι έτοιμο για το παρθενικό του ταξίδι και οι φωτογραφίες και το βίντεο από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του πλοίου αφήνουν τον κόσμο πραγματικά με το στόμα ανοικτό.

Το αεροπλανοφόρο HMS Queen Elizabeth έχει εννέα καταστρώματα, ζυγίζει 65.000 τόνους και η κατασκευή του χρειάστηκε περίπου μια δεκαετία για να ολοκληρωθεί, με το συνολικό κόστος του να ανέρχεται περίπου στα 3.1 δισ. στερλίνες.

Το μήκος του υπερσύγχρονου αεροπλανοφόρου είναι 920πόδια.