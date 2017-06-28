Δείτε γιατί τα πουλιά βάζουν αποτσίγαρα στις φωλιές τους

Τα τσιγάρα είναι βλαβερά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Παρόλα αυτά, τα τοξικά συστατικά τους είναι ωφέλιμα για τα πτηνά.

«Μάλιστα, ένα είδος πτηνών που έχει προσαρμοστεί σε αστικές τοποθεσίες χρησιμοποιεί τσιγάρα στις φωλιές του, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα παράσιτα», επισημαίνει δημοσίευμα στο περιοδικό New Scientist.

Δυστυχώς, τα τσιμπούρια αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των νεοσσών (Carpodacus mexicanus), αφού απορροφούν το αίμα τους ή τρώνε τα φτερά τους. Έτσι, τα πουλιά κάνουν ό, τι μπορούν για να απομακρύνουν τα παράσιτα από τις φωλιές τους.

Οι αντιπαρασιτικές ιδιότητες της νικοτίνης είναι γνωστές, όμως οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι για τη χρήση των τσιγάρων από τα πτηνά.

Το φαινόμενο αυτό ερεύνησε ο Κωνσταντίνο Μαθίας Γκαρθία και συνεργάτες του στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μεξικού. Πειραματίστηκαν, προσθέτοντας ζωντανά τσιμπούρια σε 10 από τις φωλιές των πτηνών, νεκρά τσιμπούρια σε άλλες 10 και 12 τις άφησαν καθαρές. Τα πτηνά τοποθέτησαν ίνες τσιγάρων στις φωλιές με τσιμπούρια, ενώ το βάρος των υλικών που προστέθηκε στις φωλιές ήταν κατά 40% μεγαλύτερο από εκεί που υπήρχαν νεκρά τσιμπούρια, αποδεικνύοντας ότι τα πουλιά ήξεραν τι έκαναν.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα ερυθροκύτταρα των πτηνών έδειξαν ότι η παρουσία τσιγάρων στις φωλιές δεν είναι κάτι καλό ούτε για τα πουλιά, αφού επηρεάζουν την υγεία τους. Αλλά, ο κίνδυνος που εγκυμονούν τα τσιμπούρια είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο που προκαλούν τα τσιγάρα.