ΠΟΣΠΕΡΤ: «Ποινικό αδίκημα» η προσβολή της μνήμης των νεκρών

Τη δική της απάντηση έδωσε η ΠΟΣΠΕΡΤ μετά το σάλο που ξέσπασε από το μνημείο στο προαύλιο της ΕΡΤ. «Η προσβολή της μνήμης των νεκρών είναι ποινικό αδίκημα και η ασυλία δεν θα παρέχεται εσαεί, γιατί και η υπομονή που επιδεικνύεται έχει όρια», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Τις τελευταίες ημέρες ζούμε άλλη μια κορύφωση της συνεχούς επίθεσης στην ΕΡΤ και στους εργαζόμενούς της, με αφορμή αυτή τη φορά το μνημείο «Μνήμες & Χρέος» του αγώνα των εργαζομένων και της κοινωνίας, ενάντια στο «μαύρο».

Στήθηκαν τηλεοπτικές εκπομπές, που προσπάθησαν να μας γελοιοποιήσουν, γραφίδες που κατασυκοφάντησαν, sites που λοιδόρησαν και όλοι αυτοί, οι ίδιοι, γελοιοποιούνται από τα ψεύδη τους και το μένος εναντίον μας κι εναντίον ενός αγώνα που αγκάλιασε η κοινωνία και που γνωρίζει την αλήθεια.

Πέρα από τους γνωστούς πολιτικούς, τους γραφικούς, τους γελωτοποιούς, υπάρχουν και άλλοι, σοβαροφανείς, που υπηρετούν τη δημοσιογραφία της λάσπης και είναι επαγγελματίες στη συκοφαντία, ζηλωτές των πρακτικών Μουρούτη ή και συνεργάτες του.

Τι να πούμε π.χ. για τον κ. Κ. Ζούλα κι αυτά που γράφει ; όταν ξεχνά ότι σαν μέλος των αρίστων ! της οικογενειακής δημοσιογραφίας, ψεύδεται και συκοφαντεί, αποκρύπτοντας τις πραγματικές αλήθειες που όλοι γνωρίζουμε πως η οικογένεια Ζούλα … στη ζούλα (;) έχει εισπράξει από την ΕΡΤ πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ! επί κυβέρνησης Ν.Δ., ειδικά την εποχή Παναγόπουλου, που είναι κατηγορούμενος στο Κακουργιοδικείο για κατασπατάληση και διασπάθιση του δημόσιου χρήματος.

Η οικογένεια Ζούλα, αδέλφια, παιδιά, πέρασαν από την ΕΡΤ την περίοδο της ρεμούλας, της ρουσφετολογίας, της αδιαφάνειας κλπ και σήμερα καθυβρίζουν τους εργαζόμενους και διασύρουν την ίδια, δίνοντας μάλιστα και συμβουλές που οι ίδιοι δεν εφάρμοζαν όταν «αξιοκρατικά» όλοι τους προσέφεραν τις «υπηρεσίες» τους από διάφορα πόστα, με ειδικά μισθολόγια, πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ ή και εκατοντάδων ανά έτος. Ο κ. Ζούλας προσπαθεί να ξεχωρίζει λεκτικά απ’ όλους τους άλλους, αλλά δυστυχώς ακολουθεί την ίδια τακτική απαξίωσης της ΕΡΤ, για τον ίδιο σκοπό.

Πιστεύει αλήθεια ότι ξεχνάμε το παρελθόν και τη στήριξη της οικογένειας στις αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και τις υπηρεσίες στο «μαύρο» ;

Οι ηττημένοι ιδεολογικά, πολιτικά και ηθικά, δεν θέλουν να παραδεχτούν την ολοκληρωτική ήττα τους και το άνοιγμα της ΕΡΤ. Σα λυσσασμένα σκυλιά θέλουν να την κατασπαράξουν, αφού δεν είναι πλέον φέουδό τους και χρησιμοποιούν γι’ αυτό όλους τους τρόπους, με χυδαία ψέματα και εξόφθαλμες διαστρεβλώσεις, βρίσκοντας πρόθυμους για να το κάνουν.

Είναι οι ίδιοι που χειροκροτούσαν τον Σαμαρά όταν στο συνέδριο της Ν.Δ. τον Ιούνιο του 2013, μετά το «μαύρο», έλεγε «Στην ΕΡΤ διέπραξαν σφάλματα και το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ που διόριζε, αλλά γιατί μ’ αρέσει να τα λέω ξώπορτα και οι δύο διόριζαν κυρίως ανθρώπους της αριστεράς.

Εμείς λοιπόν είπαμε τέρμα σ’ αυτά» !

Είναι οι ίδιοι που έχουν γίνει εργαλεία της υποκρισίας, της αναξιοπιστίας, που διαβρώνουν και δηλητηριάζουν κάθε αξία της ζωής, που υπηρετούσαν και υπηρετούν τους οικονομικούς δολοφόνους της χώρας μας και τη νεοφιλελεύθερη, «εκσυγχρονιστική» πορεία της προς την καταστροφή και την υποδούλωση, είναι οι ίδιοι που σήμερα λοιδορούν, όχι μόνο τα μνημεία των λαϊκών αγώνων, αλλά κάθε ιστορική μνήμη που οδηγεί στην λαϊκή αφύπνιση και σε αγώνες για δημοκρατία.

Είναι οι ίδιοι που θέλουν μια κοινωνία πειθαρχημένη στα δόγματα του life style, του there is no alternative, και του κοινωνικού κανιβαλισμού όπως επιβάλλει το νεοφιλελεύθερο «πρωτόκολλο» των κομμάτων της ακροδεξιάς Ν.Δ. και των πολύχρωμων πολιτικών δορυφόρων της.

Είναι οι ίδιοι που όταν η φαύλη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, στα πλαίσια του εκφασισμού της καθημαγμένης από τα μνημόνια κοινωνίας, έριξαν «μαύρο» κλείνοντας πραξικοπηματικά την ΕΡΤ, έστησαν όλο το επικοινωνιακό δίχτυ των πραξικοπηματιών και των διαπλεκόμενων χορηγών τους, ρίχνοντας τόνους λάσπης στους ανεμιστήρες της κάθε μονταζιέρας.

Είναι οι ίδιοι που χλεύαζαν όσους αυτοκτονούσαν από την απελπισία στην οποία τους οδήγησαν οι πολιτικές των αφεντικών τους.

Είναι οι ίδιοι που γίνονται μουγκοί και παράλυτοι όταν οι Αδώνιδες του συστήματος φτάνουν στο σημείο να λοιδορούν ακόμα και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου.

Είναι οι ίδιοι που θεωρούν εκδήλωση λαϊκισμού κάθε αναφορά στον λαό, που ασφαλώς δεν τον θέλουν κυρίαρχο όπως ορίζει το Σύνταγμα της Ελλάδας, κι ας καμώνονται τους υπερδημοκράτες.

Είναι οι ίδιοι που περιγράφουν όσους τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους μαζί με τον λαό και τους εργαζόμενους, ως συνδικαλιστές με κοντομάνικα πουκάμισα και χρυσές καδένες στο λαιμό.

Είναι οι ίδιοι που εκτελούν συμβόλαια «δολοφονίας» χαρακτήρων και που διεκδικούν να κυριαρχήσει στο δημόσιο βίο, η λάσπη, η αμνησία και η συκοφαντία.

Είναι οι ίδιοι οι αρχολίπαροι που πουλάνε την ψυχή τους στον διάβολο για κάποιες σταγόνες ανταπόδοσης.

Είναι οι ίδιοι που κατηγορούν την ΠΟΣΠΕΡΤ για το μνημείο «Μνήμες & Χρέος» αλλά μες στις ασυναρτησίες τους, της ζητούν τα ρέστα γιατί δεν έχουν γίνει κι άλλα μνημεία, σε άλλους χώρους, σαν να έχει αυτή την ευθύνη.

Σε όλους αυτούς θυμίζουμε ότι οι Έλληνες χτίζουν μνημεία. Μόνο ο ISIS τα γκρεμίζει και δηλώνουμε ότι δεν θα τους αφήσουμε να παραχαράξουν την ιστορία.

Θα είμαστε όρθιοι και ζωντανές ασπίδες, μαζί με τις παρακαταθήκες του αγώνα μας, ενάντια σε κάθε επιβουλή.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ έχει ζητήσει ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση από τις οικογένειες των νεκρών. Η προσβολή της μνήμης των νεκρών είναι ποινικό αδίκημα και η ασυλία δεν θα παρέχεται εσαεί, γιατί και η υπομονή που επιδεικνύεται έχει όρια.

Υπενθυμίζουμε ότι όσοι έχουν σκοπό να συνεχίσουν αυτές τις εγκληματικές, ύπουλες τακτικές και συκοφαντίες, καλό είναι να φέρουν στη μνήμη τους το «ΧΑΡΙΝ ΕΧΕΙΝ ΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΩ» του Λυσία (445 – 380 π.Χ).

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο».