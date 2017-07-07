ΠΟΣΠΕΡΤ: Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τις τηλεοπτικές άδειες

Να προχωρήσουν άμεσα τις διαδικασίες για να μπει ένα τέλος στο καθεστώς ανομίας στο τηλεοπτικό τοπίο, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους η ΠΟΣΠΕΡΤ, μετά τη χθεσινή γνωμοδότηση του ΕΣΡ για τον αριθμό των επτά αδειών.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ προσθέτει, ότι από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ της νομιμότητας, της διαφάνειας, της ισονομίας, της διασφάλισης εργαζομένων και των εργασιακών σχέσεων και για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

Επίσης σημειώνει, ότι «αυτό το πρώτο βήμα δεν θα καταστεί μετέωρο, όπως συνεχίζουν να επιδιώκουν οι ιδιοκτήτες και η ΕΙΤΗΣΕΕ που τους εκπροσωπεί και που εκτός των άλλων (τα έχουμε καταγγείλει), υποθάλπει και “εγκληματικές” πρακτικές ενοποίησης παραγόμενου έργου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μόνο και μόνο για να έχουν τους εργαζόμενους όμηρους και κοινή στρατηγική πολιτικής ενάντια σε όλους αυτούς που θέλουν να βάλουν τάξη στο άνομο τοπίο που υπάρχει εδώ και 28 χρόνια στα ΜΜΕ και που θέλουν να σταματήσουν τους λυμεώνες του δημόσιου βίου και της οικονομίας».

Τέλος, η ΠΟΣΠΕΡΤ υπογραμμίζει, ότι ο νόμος 4339/2015 και το άρθρο 15 του Συντάγματος για τις τηλεοπτικές άδειες, πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καμιά παρέκκλιση, μαζί με τους νόμους της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών δικαιωμάτων για τους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ