Βύρωνας: Βουτιά θανάτου 37χρονης μητέρας τριών παιδιών

Από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας όπου διέμενε έπεσε μια 37χρονη μητέρα τριών παιδιών στην όδο Χρυσοστόμου Σμύρνης, στην περιοχή του Βύρωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γείτονες είδαν τη 37χρονη να ανεβαίνει στα κάγκελα του μπαλκονιού της στις έξι το πρωί και προσπάθησαν να τη μεταπείσουν για να κατέβει από εκεί.

Η 37χρονη ισορρόπησε για μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό.

Συγκεκριμένα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος, κρέμασε ένα μαύρο φόρεμα, ανέβηκε στην κουπαστή και έπεσε στο κενό.