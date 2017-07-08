Κυπριακό: Το Εθνικό Συμβούλιο θα αξιολογήσει την κατάσταση, μετά το «ναυάγιο» στο Κραν Μοντανά

Την κατάσταση, που διαμορφώνεται στο Κυπριακό μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά, θα αξιολογήσει τη Δευτέρα το Εθνικό Συμβούλιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι στην αρχή της συνεδρίασης θα γίνει ενημέρωση των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων από τον Πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη. Μετά τη συνεδρίαση ο κ. Αναστασιάδης θα δώσει συνέντευξη Τύπου.

Ο Κύπριος Πρόεδρος σε ομιλία του, που αναγνώστηκε σήμερα στο μνημόσυνο του πρώην αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Ευάγγελου Φλωράκη και των άλλων τεσσάρων αξιωματικών οι οποίοι σκοτώθηκαν τον Ιούλιο του 2002 κατά τη συντριβή ελικοπτέρου, χαρακτήρισε «συγκεκριμένες, περιεκτικές και δομημένες στη βάση των ιδεών του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ» τις προτάσεις, που υπέβαλε στην Ελβετία.

Οι προτάσεις του, επισήμανε, στόχευαν στο να ανοίξει ο δρόμος για μια συνολική λύση του Κυπριακού και ότι αντιμετώπιζαν τις ανησυχίες και των δύο πλευρών, δημιουργώντας ταυτόχρονα την προοπτική η χώρα να εξελιχτεί σε ένα κανονικό κράτος προς όφελος όλων των Κυπρίων.

Επίσης, τόνισε ότι οι θέσεις της τουρκικής πλευράς για το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων, αλλά και για τα υπόλοιπα κεφάλαια, όχι μόνο ξέφευγαν από το πλαίσιο του γενικού γραμματέα, αλλά ήταν τέτοιες που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να γίνουν αποδεκτές από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε αποτέλεσμα, πρόσθεσε, οφείλεται στην αδιαλλαξία και την εμμονή της τουρκικής πλευράς, ιδιαίτερα για τη συνέχιση της συνθήκης εγγυήσεων, της διατήρησης επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας και της παραμονής τουρκικών στρατευμάτων.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στο Κραν Μοντανά, οι προσπάθειες θα συνεχισθούν για να «παραμείνει ανοικτός ο δρόμος και ζωντανή η ελπίδα» για λύση του Κυπριακού. Μια λύση, πρόσθεσε, που «θα τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει την Κύπρο».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν προσπάθειες για επανένωση της Κύπρου σε μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία θα είναι προς όφελος όλων των Κυπρίων, αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκφράζει απογοήτευση για το γεγονός ότι η Διάσκεψη για την Κύπρο έκλεισε χωρίς συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ