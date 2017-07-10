Κοτζιάς για το «ναυάγιο» του Κραν Μοντάνα: «Η Τουρκία ομολόγησε ότι μας “δούλευε” πέντε μέρες»

Με μεγάλη σαφήνεια απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς σχετικά με το παιχνίδι ευθυνών που άρχισε να παίζει η Τουρκία μετά το «ναυάγιο» της Διάσκεψης για το Κυπριακό στο Κραν Μοντάνα της Ελβετίας.

Απαντήσεις που έδωσε στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον α’ αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, με τον οποιο είχε σήμερα συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Για να είμαι συγκεκριμένος: Τι θέλανε οι Τούρκοι; Να συμφωνήσει η Ελλάδα να κρεμάσουν στο πυροβόλο του τανκς που θα εισβάλλει στην Κύπρο τη συμφωνία με την υπογραφή της Ελλάδος ότι μπορεί να μπαίνουνε όποτε θέλουν στην Κύπρο;», τόνισε ο κ. Κοτζιάς και πρόσθεσε: «Του το είπα (του Μ. Τσαβούσογλου) και θύμωσε λίγο αλλά πρέπει να το καταλάβει. Θέλανε ο στρατός που ετοίμασε το πραξικόπημα στην Τουρκία και του οποίου ο επικεφαλής των κατοχικών στρατευμάτων συνελήφθη στα κατεχόμενα, ως πραξικοπηματίας μαζί με δέκα ανώτερους αξιωματικούς, αυτός ο στρατός των πραξικοπηματιών να είναι εγγυητής της Δημοκρατίας και της συνύπαρξης των δύο Κοινοτήτων στην Κύπρο;».

Παράλληλα εξήγησε ότι τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του πως οι αντιλήψεις τους «ξεπερνούν και καταρρακώνουν την παράδοση του δυτικού διαφωτισμού αλλά και της δυτικής πολιτικής κουλτούρας» επισημαίνοντας ότι «ο στρατός είναι υποταγμένος στην πολιτική και δεν είναι αυτός ο φορέας, ο έχων το δικαίωμα να αποφασίζει επί της πολιτικής».

Απαντώντας ειδικότερα σχετικά με το παιχνίδι ευθυνών που άρχισε η Άγκυρα εξήγησε ότι είναι τόσο φανερή η ευθύνη της Τουρκίας για την κατάρρευση των συνομιλιών όσο φανερό είναι και αυτό που ζητούσε ενάντια στη Δημοκρατία, στον πολιτικό μας πολιτισμό και στο διεθνές δίκαιο.

«Η Τουρκία», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, «ομολόγησε ότι μας ‘δούλευε’ πέντε μέρες ότι δεν μπορεί, δεν θέλει ή δεν προτίθεται να κάνει αυτόν τον συμβιβασμό», «μόλις ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αποφάσισε τον υποτιθέμενο συμβιβασμό να τον βάλει στο χαρτί» καθώς «ο κ. Τσαβούσογλου παρίστανε απέναντι στο Γενικό Γραμματέα ότι ήταν έτοιμος να συμβιβαστεί».

Ο κ. Κοτζιάς περιέγραψε επίσης αναλυτικά τα γεγονότα: «Η Τουρκία κατέθεσε στην Ελβετία ένα χαρτί μισής σελίδας πανομοιότυπο με το κείμενο που κατέθεσαν οι Τουρκοκύπριοι. Σε αυτό επεδίωκε να διατηρήσει και τα επεμβατικά της δικαιώματα και τις συνθήκες συμμαχίας και εγγυήσεων. Στη συνέχεια υποτίθεται ότι έγινε πιο ευέλικτη και ότι θα δεχόταν συμβιβαστικές λύσεις. Όταν ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, όπως λέει και η ανακοίνωση που εκδώσαμε ως Υπουργείο Εξωτερικών, προχθές, αποφάσισε να καταγράψει σε μια μικρή παράγραφο τις συμφωνίες, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη τις συζήτησεις, η Τουρκία είπε ότι δεν είναι σε θέση να κάνει συμβιβασμούς και ότι επιδιώκει να διατηρήσει το παράνομο, ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αναχρονιστικό δικαίωμα να επεμβαίνει στην Κύπρο».

«Σας θυμίζω», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών, «ότι στη διάρκεια των συζητήσεων και της διαπραγματεύσης στην Ελβετία, κάτω από την συνεχή προσωπική μου πίεση, ο κ. Τσαβούσογλου υποχρεώθηκε να ομολογήσει ότι αυτά τα επεμβατικά δικαιώματα τα θέλει προκειμένου οποτεδήποτε η Τουρκία αποφασίσει να μπορεί να επεμβαίνει σε κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ. Η απαίτησή της είναι ενάντια στα διεθνές δίκαιο, ενάντια σε κάθε σκέψη λύσης, αλλά- όπως του υπογράμμισα και μέσα στην ίδια την διάσκεψη- είναι ενάντια στους κανόνες της Δημοκρατίας και ενάντια στους κανόνες της αλήθειας και της πραγματικότητας και ενάντια στους κανόνες του ΟΗΕ».

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)