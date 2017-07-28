Συγκλονίζει ο Γιώργος Γεωργίου: Παίρνω την τελευταία μου ανάσα και πέφτω

Ο παρουσιαστής και αθλητικογράφος Γιώργος Γεωργίου μίλησε πρώτη φορά για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του.

Μάλιστα μίλησε για όλα όσα έζησε το εφιαλτικό βράδυ της 4ης Ιουλίου στο ραδιόφωνο του Real FM.

Η περιγραφή του συγκλονίζει:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ζω. Θέλω να πω ποια είναι η πραγματικότητα για να ξέρει ο κόσμος. Αυτό το έπαθα στις 4 Ιουλίου. Πως; Ήταν βράδυ. Έπεσα για ύπνο. Ανοίγω τηλεόραση και ξαφνικά δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Άφησα πέρασαν κάποια λεπτά αλλά αυτό επιδεινωνόταν. Παίρνω τηλέφωνο, λέω ποιο νοσοκομείο εφημερεύει. Μου λένε είναι το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Μπαίνω στο αμάξι και κατεβαίνω 260 χλμ/ώρα την Πέτρου Ράλλη μόνος μου. Δεν ξέρω πως πήγα. Με αλάρμ με φανάρια με προβολείς, με κόρνα.

Φτάνω στην είσοδο, μπαίνω μέσα με τις μπάντες, κατεβαίνω, παίρνω την τελευταία μου ανάσα και πέφτω. Ήταν ένα ζευγάρι εκεί. Με παίρνουν, με πάνε στα επείγοντα, και ήταν ένας καρδιολόγος πολύ μάγκας, πιτσιρικάς ειδικευόμενος και με πλακώνει στις μαλάξεις. Μου είπε ότι έβαζε τα δάχτυλά μου μέσα στο κορμί μου 6 εκατοστά. Στην πέμπτη μάλαξη πετάχτηκα. Μου είπε όμως ότι όταν πήγα εκεί, για μια στιγμή ο καρδιογράφος έβγαλε παύλα. Δεν χρειάστηκε ούτε ηλεκτροσόκ, ούτε αδρεναλίνη, ούτε τίποτα. Επανήλθα με τις μαλάξεις.

Αυτοί ήταν σίγουροι ότι είχα πάθει έμφραγμα. Μου έκαναν στεφανιογραφία και ήταν πεντακάθαρη, κεφάλι πεντακάθαρο, καρωτίδες πεντακάθαρες και με πλακώσαν μετά στις εξετάσεις τις καρδιολογικές. Τελικά το έπαθα από κολπική μαρμαρυγή. Εγώ κολπική μαρμαρυγή παθαίνω από το 1986 και νιώθω αρρυθμία».

Πηγή: zappit.gr