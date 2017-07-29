Νέος «Κώδικας Ντα Βίντσι»: Ο ζωγράφος έκρυψε αποδείξεις περί ύπαρξης εξωγήινων στη Μόνα Λίζα (Video)

Σε ένα περίεργο βίντεο στο youtube, που μετράει 1,2 εκατομμύρια views, υποστηρίζεται με πάθος η θεωρία πως ο ζωγράφος και εφευρέτης του 14ου και του 15ου αιώνα, Λεονάρντο Ντα Βίντσι, έκρυψε στον πιο διάσημο πίνακά του μυστικά περί ύπαρξης εξωγήινων.

Στο βίντεο της ομάδας Paranormal Crucible, η αφηγήτρια εξηγεί πως αν ενωθούν η Μόνα Λίζα και το καθρέφτισμα του πίνακα, σχηματίζεται στη μέση η φιγούρα ενός εξωγήινου.

Μάλιστα, έπειτα από ψηφιακή επεξεργασία στην εικόνα και αλλαγή στον φωτισμό, υποστηρίζουν ότι φαίνεται καθαρά το κεφάλι και ο λαιμός ενός τρομακτικού πλάσματος.

Στην επεξήγηση ακούγονται τα εξής λόγια: «Πολλοί θεολόγοι πιστεύουν ότι ο Ντα Βίντσι σκόπιμα απέκρυψε μυστικούς κώδικες και υποσυνείδητα μηνύματα στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του. Εάν αυτό είναι αλήθεια, τότε είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι η Mona Lisa ήταν στην πραγματικότητα ζωγραφισμένη για να αποκρύψει σημαντικά ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα σχετικά με την εξωγήινη παρουσία και τη συγκεκαλυμμένη εμπλοκή της εντός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας».

Σε άλλο βίντεο της ίδιας συνωμοσιολογικής ομάδας, παρουσιάζονται «αποδείξεις» για ακόμα έναν πίνακα του Ντα Βίντσι όπου υποτίθεται αποκαλύπτεται εξωγήινος, στον Ιωάννη τον Βαπτιστή.