Η ιλαρά επανεμφανίστηκε και στην Ελλάδα!

Οκτώ κρούσματα της μεταδοτικής ασθένειας ιλαρά έχουν εντοπιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις υγειονομικές αρχές της Ελλάδας αποδεικνύοντας ότι το αντι-εμβολιαστικό κίνημα που σαρώνει την Ευρώπη υιοθετήθηκε και από τους Έλληνες γονείς.

Όπως ανέφερε στον “Φαρμακευτικό Κόσμο” η υπεύθυνη του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ, Θεανώ Γεωργακοπούλου, τα οκτώ κρούσματα της λοίμωξης εντοπίστηκαν σε παιδιά τα οποία νοσηλεύτηκαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές επιπλοκές που θα τους κοστίσουν τη ζωή.

Αν και το εμβόλιο κατά της ιλαράς, το οποίο γίνεται σε δύο δόσεις, είναι ικανό να θωρακίσει σε ποσοστό που αγγίζει το 100% τα βρέφη και τα νήπια, οι γονείς φαίνεται πως τους γυρίζουν την πλάτη πιστεύοντας ότι ο εμβολιασμός είναι περιττός.

Ωστόσο, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στη Ρουμανία μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 36 θάνατοι εξαιτίας της ιλαράς και όλοι αφορούσαν ανεμβολίαστα άτομα.

Η ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον παραμυξοϊό του γένους morbillivirus. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα, καταρροή, κοκκίνισμα των ματιών και ένα ερυθηματώδες εξάνθημα.

Η ιλαρά μεταδίδεται με την αναπνοή (σε επαφή με υγρά από τη μύτη και το στόμα ενός μολυσμένου ατόμου, είτε άμεσα είτε μέσω του αέρα), και είναι εξαιρετικά μεταδοτική – το 90% των ανθρώπων που δεν έχουν ανοσία και μοιράζονται τον ίδιο χώρο με ένα μολυσμένο πρόσωπο θα νοσήσουν.

Η ιλαρά μπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες επιπλοκές:

Πνευμονία

Βρογχιολίτιδα-Βρογχίτιδα

Μυοκαρδίτιδα

Εγκεφαλίτιδα

Χρόνος επώασης

Ο χρόνος που χρειάζεται για να εκδηλώσει την αρρώστια ένα παιδί που ήρθε σε επαφή με τον ιό είναι περίπου 12 μέρες.

Πότε μεταδίδει τον ιό το άρρωστο παιδί;

Ο άρρωστος μεταδίδει τον ιό της ιλαράς 4 μέρες πριν την εμφάνιση του εξανθήματος μέχρι και 4 μέρες μετά. Ο ιός της μεταδίδεται με σταγονίδια από την μύτη ή το στόμα που περιέχουν τον ιό. Μεταδίδεται πολύ εύκολα. ‘Aτομα που μένουν στο ίδιο σπίτι με τον άρρωστο έχουν πιθανότητα 90% να μολυνθούν.

Πόσο διαρκεί η λοίμωξη;

Το εξάνθημα διαρκεί 7-9 μέρες και ο άρρωστος αναρρώνει πλήρως σε 10-14 μέρες.

Σημειώνεται ότι από την 1η Μαρτίου του 2016 ως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, συνολικά 5.881 κρούσματα ιλαράς καταγράφηκαν στην Ευρώπη. Στη Ρουμανία καταγράφηκε το 46% από αυτά, ενώ το 24% στην Ιταλία και το 9% στη Μ. Βρετανία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), Andrea Ammon, δήλωσε σχετικά: «Είναι ανησυχητικό να βλέπουμε τη συσσώρευση μη εμβολιασμένων ατόμων και ως εκ τούτου κρούσματα ιλαράς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους μήνες. Μια ακόμη πρόκληση για την επίτευξη του στόχου εξάλειψης της νόσου στην Ευρώπη είναι το υψηλό ποσοστό των περιστατικών σε ενήλικες».

Πηγή: farmakeutikoskosmos.gr