Έρευνα: Αυτοί είναι οι λόγοι για να βάζετε νερό στο ουίσκι σας

Άλλοι το προτιμούν σκέτο, άλλοι on the rocks και άλλοι με σόδα. Αυτοί όμως που πίνουν το ουίσκι τους με το “σωστό” τρόπο είναι όσοι το απολαμβάνουν αραιωμένο με λίγο νερό.

Σύμφωνα με έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο ερευνητικό περιοδικό “Scientific Reports”, το νερό στο ουίσκι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε. “Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έτσι έχει καλύτερη γεύση”, δήλωσε ο χημικός Björn Karlsson, επικεφαλής της έρευνας. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι λίγο ακόμη «νέρωμα» του ουίσκι, πέρα από αυτό που έχει γίνει κατά την εμφιάλωσή του, βελτιώνει τη γεύση του. Η προσθήκη νερού -σε σημείο που η περιεκτικότητα του ουίσκι να πέφτει στο 25% έως 27%- φαίνεται πως διευκολύνει τη συγκέντρωση στην επιφάνεια του ποτού των γευστικών ουσιών που το βοηθούν να απελευθερώνει ένα πλούσιο μείγμα αρωμάτων. Άλλωστε, η βρετανική λέξη «ουίσκι » (whiskey) προέρχεται από την κελτική γαελική λέξη «uisge» που σημαίνει «νερό».Δεν υπάρχει ωστόσο ακριβής συνταγή για το πόσο νερό βελτιστοποιεί τη γεύση του ουίσκι, σύμφωνα με τον Karlsson.

Την ίδια άποψη φαίνεται να έχει και ο bartender του Spiti cocktail bar στο Χαλάνδρι, Σίμος Ταγαράς, ο οποίος υποστηρίζει πως μερικές σταγόνες νερού στο ποτό μπορούν να σταματήσουν την ιδιότητα του αλκοόλ να “καίει-παραλύει” τους θύλακες της μύτης και της γλώσσας που σχετίζονται με την όσφρηση και τη γεύση αντίστοιχα. “Η προσθήκη νερού προκαλεί διάσπαση των αμινοξέων δημιουργώντας μία μικρή χημική αντίδραση όπου απελευθερώνει νέες χημικές ενώσεις που ονομάζονται εστέρες, δηλαδή αρώματα”, λέει χαρακτηριστικά.

Πηγή: olivemagazine