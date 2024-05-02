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ΕΛΛΑΔΑ

02.05.2024 13:59

Κιλκίς: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς με τσεκούρι όταν πήγαν να τον συλλάβουν για ενδοοικογενειακό επεισόδιο

02.05.2024 13:59
astynomia_peripoliko
φωτογραφία αρχείου

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Ενας άνδρας, 51 ετών από το Κιλκίς, καταγγέλθηκε από την ηλικιωμένη μητέρα του για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας και όταν κλήθηκαν οι αστυνομικοί να τον συλλάβουν τους επιτέθηκε με τσεκούρι, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσει τραυματισμό.

Προς στιγμήν διέφυγε, προκαλώντας με το ίδιο τσεκούρι φθορές στο περιπολικό της αστυνομίας και τελικά συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι, αποπειράθηκε να εκ νέου να επιτεθεί στους αστυνομικούς με δεύτερο τσεκούρι, αλλά εκείνοι κατάφεραν αυτή τη φορά να τον αφοπλίσουν.

Το επεισόδιο διαδραματίστηκε το βράδυ της Μ. Τρίτης σε χωριό του Κιλκίς, με τον 51χρονο να οδηγείται ένα 24ωρο αργότερα στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών που του απήγγειλε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων κ.ά. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για αύριο, Μ. Παρασκευή.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 17:00
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