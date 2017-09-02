Τζέιν Φόντα – Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Ξανά μαζί στα 80 τους! (Photos)

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήθελε “να γυρίσει μια τελευταία ταινία μαζί της πριν πεθάνει”.

Η Τζέιν Φόντα ήθελε “να τον ερωτευτεί και πάλι” και ανυπομονούσε να γευτεί ξανά τα φιλιά του και να γυρίσουν ερωτικές σκηνές.

Δύο θρύλοι του κινηματογράφου ενώνονται για τέταρτη φορά στην καριέρα τους, σχεδόν πενήντα χρόνια μετά την πρώτη κοινή τους ταινία που εκτόξευσε τις καριέρες τους, το «Ξυπόλητοι στο πάρκο».

Εκείνη πανέμορφη και αγέραστη στα 79 της και ο 81χρονος Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, ακτιβιστής και δημιουργός του φεστιβάλ κινηματογράφου του Σάντανς, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στο φεστιβάλ της Βενετίας όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία τους «Οι ψυχές μας τη νύχτα».

“Τα φιλιά του είναι μυθικά. Ήταν διασκεδαστικό που τον φιλούσα όταν ήμουν 20 χρονών και που το έκανα και πάλι τώρα, σχεδόν στα 80 μου. Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του σε όλες τις ταινίες που γυρίσαμε μαζί!” είπε ενθουσιασμένη η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε ο Ρέντφορντ αν είχε αισθανθεί κι αυτός κάποια έλξη για τη συμπρωταγωνίστριά του, απάντησε ως γνήσιος τζέντλεμαν: “Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν πράγματα που ειπώθηκαν και άλλα που δεν ειπώθηκαν».

Οι δυο ηθοποιοί έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά στην ταινία “Η καταδίωξη” το 1967. Ξαναβρέθηκαν το 1967 στην ταινία “Ξυπόλητοι στο πάρκο” και το 1979 στον “Ηλεκτρικό Καβαλάρη».