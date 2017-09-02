search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 16:18
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2017 11:04

Τζέιν Φόντα – Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Ξανά μαζί στα 80 τους! (Photos)

02.09.2017 11:04
Ξυλοδαρμός στον Βύρωνα: Σοκάρει ο πατέρας του θύματος - «Έστω και μισό λεπτό να συνεχιζόταν, τα χτυπήματα θα ήταν μοιραία» (Video) - Media

 

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήθελε “να γυρίσει μια τελευταία ταινία μαζί της πριν πεθάνει”.

Η Τζέιν Φόντα ήθελε “να τον ερωτευτεί και πάλι” και ανυπομονούσε να γευτεί ξανά τα φιλιά του και να γυρίσουν ερωτικές σκηνές.

Δύο θρύλοι του κινηματογράφου ενώνονται για τέταρτη φορά στην καριέρα τους, σχεδόν πενήντα χρόνια μετά την πρώτη κοινή τους ταινία που εκτόξευσε τις καριέρες τους, το «Ξυπόλητοι στο πάρκο».

Εκείνη πανέμορφη και αγέραστη στα 79 της και ο 81χρονος Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, ακτιβιστής και δημιουργός του φεστιβάλ κινηματογράφου του Σάντανς, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στο φεστιβάλ της Βενετίας όπου έκανε πρεμιέρα η ταινία τους «Οι ψυχές μας τη νύχτα».

“Τα φιλιά του είναι μυθικά. Ήταν διασκεδαστικό που τον φιλούσα όταν ήμουν 20 χρονών και που το έκανα και πάλι τώρα, σχεδόν στα 80 μου. Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του σε όλες τις ταινίες που γυρίσαμε μαζί!” είπε ενθουσιασμένη η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε ο Ρέντφορντ αν είχε αισθανθεί κι αυτός κάποια έλξη για τη συμπρωταγωνίστριά του, απάντησε ως γνήσιος τζέντλεμαν: “Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν πράγματα που ειπώθηκαν και άλλα που δεν ειπώθηκαν».

Οι δυο ηθοποιοί έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά στην ταινία “Η καταδίωξη” το 1967. Ξαναβρέθηκαν το 1967 στην ταινία “Ξυπόλητοι στο πάρκο” και το 1979 στον “Ηλεκτρικό Καβαλάρη».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LOBERDOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης» – Το σχόλιο για την ένταξη στη ΝΔ

draghi-ursula-345
ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ευρώπη μένει πίσω, ξεθωριάζει το μοντέλο ανάπτυξης»: Νέα δραματική προειδοποίηση Ντράγκι, ικανοποιημένη εμφανίζεται η φον ντερ Λάιεν

kifisias_kinisi_1609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στο Μαρούσι – Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα (photo)

loverdos_pasok_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Λοβέρδος δήλωνε «για πάντα ΠΑΣΟΚ»

aigaleo-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση Σύρου σε 17χρονη – Του φώναζε να φύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 16:18
LOBERDOS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης» – Το σχόλιο για την ένταξη στη ΝΔ

draghi-ursula-345
ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ευρώπη μένει πίσω, ξεθωριάζει το μοντέλο ανάπτυξης»: Νέα δραματική προειδοποίηση Ντράγκι, ικανοποιημένη εμφανίζεται η φον ντερ Λάιεν

kifisias_kinisi_1609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισίας: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στο Μαρούσι – Αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα (photo)

1 / 3