Ξεφεύγει η κατάσταση στη Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καλεί τους κατοίκους να εκτρέφουν και να τρων… κουνέλια!

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κάλεσε τους πολίτες να μην αντιμετωπίζουν τα κουνέλια απλώς ως “χαριτωμένα κατοικίδια”, στο πλαίσιο της προώθησης ενός σχεδίου της να τα εκτρέφουν για να τα τρώνε, αν και η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της χρόνιας έλλειψης τροφίμων.

Το “Σχέδιο Κουνέλι” είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των τροφίμων. Οι αρχές έχουν επίσης διδάξει τους πολίτες πώς να καλλιεργούν τρόφιμα στις ταράτσες και τα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του προέδρου απορρίπτουν αυτές τις ιδέες, χαρακτηρίζοντάς τις ανόητες και επιμένουν ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι το αποτυχημένο μοντέλο του χρηματοδοτούμενου από το πετρέλαιο σοσιαλισμού που δεν κατάφερε να επιβιώσει μετά την κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου.

“Υπάρχει ένα πολιτισμικό πρόβλημα επειδή έχουμε διδαχτεί ότι τα κουνέλια είναι χαριτωμένα κατοικίδια” είπε ο υπουργός Αστικής Γεωργίας Φρέντι Μπερνάλ σε μια εμφάνισή του στην τηλεόραση μαζί με τον Μαδούρο αυτήν την εβδομάδα. “Το κουνέλι δεν είναι κατοικίδιο. Είναι δυόμισι κιλά κρέατος υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, χωρίς χοληστερόλη” υποστήριξε.

Οι επικριτές του Μαδούρο χλεύασαν αυτήν την ιδέα. “Μιλάμε σοβαρά; Θέλετε να ξεκινήσουν οι άνθρωποι να εκτρέφουν κουνέλια για να λυθεί το πρόβλημα της πείνας στη χώρα μας;” είπε χαρακτηριστικά ο Ενρίκε Καπρίλες, ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία της Βενεζουέλας.

Η κατανάλωση κρέατος κουνελιού συνηθίζεται στην Ευρώπη και, σε μικρότερο βαθμό, στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον FAO, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, τα κουνέλια είναι αποδοτικότερα όσον αφορά τη μετατροπή της πρωτεϊνης σε κρέας, σε σύγκριση με τους χοίρους και τις αγελάδες.

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)