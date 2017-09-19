search
19.09.2017 14:10

Για όσους κάνουν δίαιτα: Προσοχή σε αυτά τα τρία λαχανικά

Για όσους κάνουν δίαιτα: Προσοχή σε αυτά τα τρία λαχανικά

 

Μια διατροφή για απώλεια βάρους συνήθως προβλέπει την αύξηση της πρόσληψης φρούτων και λαχανικών.

Τα λαχανικά και τα φρούτα αποτελούν βασική πηγή βιταμινών και μετάλλων.

Τα περισσότερα διατροφικά σχήματα προτείνουν την κατανάλωση τουλάχιστον 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα, ενώ πρόσφατη μελέτη του Βασιλικού Κολλεγίου του Λονδίνου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όσοι έτρωγαν 10 μερίδες, είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακή προσβολή ή καρκίνο.

Ιδιαίτερα ευεργετικά είναι σύμφωνα με τους ερευνητές τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο.

Παρά την αδιαμφισβήτητη αξία τους ωστόσο, κάποια λαχανικά πρέπει να καταναλώνονται με προσοχή.

Γλυκοπατάτες

Είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, όπως το βήτα-καροτένιο, το κάλιο, η νιασίνη, η ριβοφλαβίνη και οι φυτικές ίνες, αλλά και σε βιταμίνες Α, Β5 και Β6. Είναι επίσης φτωχές σε λιπαρά και νάτριο και περιέχουν λιγότερες θερμίδες από τις λευκές πατάτες.

Ωστόσο, οι γλυκοπατάτες είναι πολύ πλούσιες σε υδατάνθρακες, γεγονός που συμβάλλει στην πρόσληψη περισσότερων θερμίδων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Κλινική Μάγιο, οι άνθρωποι που είναι επιρρεπείς στην δημιουργία λίθων στα νεφρά, πρέπει να τις αποφεύγουν επειδή περιέχουν οξαλικό οξύ που συμβάλλει στη δημιουργία τους.

Ντομάτες

Αποτελούν καλή πηγή βιταμίνης C, βιοτίνης, μολυβδαίνιου και βιταμίνης Κ, ενώ περιέχουν επίσης κάλιο, μαγγάνιο, φυτικές ίνες, βήτα-καροτίνη, βιταμίνη Β6, φολικό οξύ, νιασίνη, βιταμίνη Ε και φώσφορο.

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί ανησυχίες για τα επίπεδα σολανίνης στις ντομάτες. Πρόκειται για ένα πικρό δηλητηριώδες γλυκο-αλκαλοειδές, που προέρχεται από τους νεαρούς βλαστούς λαχανικών, όπως οι ντομάτες και οι πατάτες, και έχει ναρκωτικές ιδιότητες που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να θεραπεύσουν την επιληψία.

Σπανάκι

Αποτελεί εξαιρετική πηγή σιδήρου, βιταμίνης Κ, βιταμίνης Α, βιταμίνης C, ασβεστίου και φολικού οξέος.

Περιέχει όμως και οξαλικό οξύ -ή οξαλικά άλατα- που μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση του ασβεστίου. Είναι προτιμότερο να καταναλώνεται μαγειρεμένο για να σπάει το οξαλικό οξύ. Η υπερβολική κατανάλωση ευνοεί τη δημιουργία λίθων στη χολή.

 

Πηγή: onmed.gr

