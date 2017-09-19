ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 19:18
19.09.2017 04:30

Νέος συναγερμός στην Καραϊβική: «Δυνητικά καταστροφικός» ο κυκλώνας Μαρία

Το μάτι του κυκλώνα Μαρία, ο οποίος νωρίτερα ενισχύθηκε φθάνοντας στην κατηγορία 5, την ανώτατη της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, βρίσκεται πάνω από το νησί Δομίνικα της Καραϊβικής, ανέφερε προ ολίγου το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).
 
Ο κυκλώνας, με ανέμους ταχύτητας 260 χιλιομέτρων την ώρα, καλύπτει 15 χιλιόμετρα την ώρα και κινείται προς τα δυτικά-βορειοδυτικά, σύμφωνα με το NHC, που επικαλέστηκε δεδομένα από το γαλλικό νησί της Μαρτινίκας και από αμερικανικά αεροσκάφη.
 
Ο «δυνητικά καταστροφικός» κυκλώνας είχε ήδη ξεριζώσει δέντρα και στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης, είχε προκαλέσει σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες πριν καν φθάσει στο νησί των 73.000 αγγλόφωνων κατοίκων. Ο κυκλώνας Μαρία πλήττει την Καραϊβική περίπου δέκα ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα Ίρμα.
 
Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του NHC, τις επόμενες ώρες οι άνεμοι του κυκλώνα Μαρία αναμένεται να πλήξουν τη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα.
 
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

