«Στα άκρα» η κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο: Αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ σε κοινά γυμνάσια με την Ιαπωνία

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Ronald Reagan συμμετέχει σε στρατιωτικά γυμνάσια με ιαπωνικά πολεμικά πλοία στη θάλασσα νότια της κορεατικής χερσονήσου, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός της Ιαπωνίας, σε μια επίδειξη ναυτικής ισχύος μετά τις νέες απειλές της Βόρειας Κορέας για τη διεξαγωγή νέων πυρηνικών και βαλλιστικών δοκιμών.

Το Ronald Reagan και η συνοδεία του θα συμμετάσχουν σε μια άλλη άσκηση με το Πολεμικό Ναυτικό της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο, επεσήμανε από την πλευρά του το νοτιοκορεατικό υπουργείο Άμυνας.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο και τα πλοία που το συνοδεύουν, που ελλιμενίζονται στην Ιαπωνία, πραγματοποιούν στρατιωτικά γυμνάσια με πλοία του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού από τις 11 Σεπτεμβρίου στα νερά νότια και δυτικά των κεντρικών νησιών της Ιαπωνίας, ανάφερε σε ανακοίνωσή του το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας.

Τα γυμνάσια αυτά, στα οποία συμμετέχουν τρία πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της Ιαπωνίας, μεταξύ αυτών δύο αντιτορπιλικά και ένα από τα δύο μεγαλύτερα ελικοπτεροφόρα της χώρας, θα συνεχιστούν ως τις 28 Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε.

