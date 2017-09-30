Λούβρο: Γυναίκα ξεγυμνώθηκε μπροστά από την Μόνα Λίζα (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μια γυναίκα πόζαρε εντελώς γυμνή μπροστά από τον πίνακα της Μόνα Λίζα, στο Λούβρο. Επισκέπτες του μουσείου είδαν σοκαρισμένοι το θέαμα που τους προσέφερε απλόχερα η καλλιτέχνης.
Συγκεκριμένα, η καλλιτέχνης Ντέμπορα φόρεσε ένα πράσινο μακρύ φόρεμα για να μην τραβήξει τα βλέμματα από την αρχή. Όταν πέρασε το επιτρεπτό όριο απόστασης από τον πίνακα για τους επισκέπτες.
Η γυναίκα ξεγυμνώθηκε και κάθισε μπροστά από τον πίνακα, μέχρι τη στιγμή που οι φύλακες του μουσείου την πλησίασαν, την σκέπασαν και την απομάκρυναν, μέχρι να έρθουν αστυνομικές δυνάμεις και να προχωρήσουν στη σύλληψή της.
