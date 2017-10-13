Δίαιτα τώρα: Για κάθε επιπλέον κιλό χάνεις δύο μήνες από τη ζωή σου

Οι άνθρωποι που είναι υπέρβαροι, μειώνουν το προσδόκιμο ζωής τους κατά δύο μήνες κατά μέσο όρο για κάθε παραπανίσιο κιλό βάρους τους, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Η μεγάλη γενετική μελέτη, με τη βοήθεια των γονιδίων που ευνοούν την μακροζωία, διαπίστωσε επίσης ότι το κάπνισμα ενός πακέτου τσιγάρων τη μέρα εφ’ όρου ζωής αφαιρεί κατά μέσο όρο γύρω στα επτά χρόνια από το προσδόκιμο ζωής. Αλλά αν κανείς κόψει έγκαιρα το τσιγάρο, τελικά μπορεί να ελπίζει ότι θα ζήσει όσο αν δεν είχε ποτέ καπνίσει.

Από την άλλη, η μεγαλύτερη μόρφωση «χαρίζει» περισσότερα χρόνια ζωής. Σχεδόν ένα έτος προστίθεται στο προσδόκιμο ζωής για κάθε πρόσθετο χρόνο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την έρευνα, οι άνθρωποι που κόβουν το κάπνισμα, μορφώνονται περισσότερο και ταυτόχρονα είναι ανοικτοί σε νέες εμπειρίες, αναμένεται να ζήσουν περισσότερο. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, με επικεφαλής τον καθηγητή Τζιμ Ουίλσον, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Nature Communications”, ανέλυσαν γενετικές πληροφορίες για πάνω από 600.000 άτομα, συσχετίζοντας αυτά τα δεδομένα με στοιχεία για τη διάρκεια της ζωής καθενός ανθρώπου.

Με αυτό τον τρόπο, οι επιστήμονες -με τη βοήθεια των υπολογιστών- κατάφεραν να εντοπίσουν γονίδια που έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στην μακροζωία. Επειδή οι επιλογές στη ζωή και η συμπεριφορά κάθε ανθρώπου (μόρφωση, τάση για αλκοολισμό κ.α.) επηρεάζονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό από γενετικούς παράγοντες -πέρα ασφαλώς από τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες- οι ερευνητές μπόρεσαν έμμεσα να εντοπίσουν τους παράγοντες εκείνους στον τρόπο ζωής που έχουν την μεγαλύτερη επίδραση στο προσδόκιμο.

Βρήκαν έτσι ότι το κάπνισμα και ο καρκίνος των πνευμόνων έχουν τη σημαντικότερη επίπτωση και είναι αυτά που κόβουν τα περισσότερα χρόνια ζωής. Επίσης, η συσσώρευση λίπους και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την παχυσαρκία και το διαβήτη, επιδρούν αρνητικά στην μακροζωία. Εντοπίσθηκε επίσης ένα «κακό» γονίδιο που αυξάνει τη χοληστερίνη στο αίμα και αφαιρεί οκτώ μήνες ζωής, καθώς και ένα «καλό» γονίδιο που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και προσθέτει σχεδόν μισό χρόνο στο προσδόκιμο ζωής.

«Ο συνδυασμός της δύναμης των “μεγάλων δεδομένων” και της γενετικής μάς επιτρέπει να συγκρίνουμε τις επιπτώσεις των διαφόρων συμπεριφορών και ασθενειών, όσον αφορά την απώλεια ή το όφελος μηνών ή ετών ζωής και, επιπλέον, να διακρίνουμε ανάμεσα σε μια απλή συσχέτιση και σε μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος», δήλωσε ο Ουίλσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ