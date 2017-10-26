search
ΠΕΜΠΤΗ 27.11.2025 01:11
26.10.2017 06:33

Οι πολύ αδύνατες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο με πρόωρη εμμηνόπαυση

26.10.2017 06:33
Οι πολύ αδύνατες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο με πρόωρη εμμηνόπαυση

 

Οι γυναίκες που είναι πολύ αδύνατες τώρα ή ήσαν στο παρελθόν, κατά την εφηβεία τους ή στα 30 τους, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν πρόωρη εμμηνόπαυση, σε σχέση με τις γυναίκες που έχουν κανονικό βάρος ή είναι υπέρβαρες, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, την μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη του είδους της μέχρι σήμερα.

Πρόωρη θεωρείται η εμμηνόπαυση πριν τα 45. Εκτιμάται ότι περίπου μία γυναίκα στις δέκα (10%) έχει πρόωρη εμμηνόπαυση, πράγμα που αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, καθώς και την πιθανότητα άλλων προβλημάτων υγείας, όπως άνοιας και οστεοπόρωσης, καθώς και πρόωρου θανάτου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Κάθλιν Σέγκντα της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης στο ‘Αμχερστ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα ανθρώπινης αναπαραγωγής “Human Reproduction”, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 79.000 γυναίκες.

 Διαπιστώθηκε ότι οι λιποβαρείς γυναίκες με δείκτη μάζας σώματος κάτω του 18,5 είχαν κατά μέσο όρο 30% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρης εμμηνόπαυσης, σε σχέση με τις γυναίκες που ήσαν απλώς αδύνατες ή κανονικού βάρους (με δείκτη 18,5 έως 22,5). Αντίθετα, οι υπέρβαρες γυναίκες με δείκτη 25 έως 30 είχαν 21% έως 30% μικρότερο κίνδυνο πρόωρης εμμηνόπαυσης.

Οι υπερβολικά αδύνατες γυναίκες στην ηλικία των 18 ετών, οι οποίες είχαν τότε δείκτη μάζας σώματος κάτω του 17,5, στη συνέχεια είχαν 50% μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρης εμμηνόπαυσης. Ενώ οι γυναίκες με δείκτη κάτω του 18,5 στα 35 τους, είχαν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο (59%).

Αυξημένη (υπερδιπλάσια) πιθανότητα για πρόωρη εμμηνόπαυση είχαν και οι γυναίκες που έχασαν πάνω από δέκα κιλά τουλάχιστον τρεις φορές μεταξύ της ηλικίας των 18 και των 30 ετών.

