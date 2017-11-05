Η έλλειψη ιερέων στην επαρχία και το «σχέδιο Καποδίστριας» της Εκκλησίας

Το δικό της «σχέδιο Καποδίστρια» εφαρμόζει η Εκκλησία της Ελλάδος, στην προσπάθειά της να καλύψει τα μεγάλα κενά των ιερέων σε επαρχιακές μητροπόλεις σε όλη τη χώρα, τα οποία ανέρχονται σε 2.500.

Έτσι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερος Τύπος», υπάρχουν κληρικοί που καλούνται να διανύσουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες δύο ή και τριών ενοριών.

Μάλιστα, οι μητροπολίτες αναγκάζονται και χειροτονούν άμισθους ιερείς, οι οποίοι σήμερα εκτιμάται πως ξεπερνούν τους 400 στην προσπάθειά τους να μην σιγήσουν οι καμπάνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, τα κενά σε πανελλαδικό επίπεδο αγγίζουν το 25%, δηλαδή σε περίπου 10.400 οργανικές θέσεις σε όλες τις μητροπόλεις, οι 2.500 είναι κενές. Η εικόνα είναι απογοητευτική στην επαρχία, όπου οι ελλείψεις σε εφημέριους φτάνουν και το 40%.

Το θέμα έθεσε ως επείγον ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον αρμόδιο υπουργό, Κώστα Γραβρόγλου, κάνοντας λόγο για «εθνική ανάγκη» να βρεθεί μια λύση.

Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί ιερέων και αρχιερέων

Μισθό 2.600 ευρώ έχει ο Αρχιεπίσκοπος.

Μισθό 2.210 ευρώ παίρνει ο Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης

Μισθό 1.820 ευρώ παίρνει ο τιτουλάριος Επίσκοπος και βοηθός Επίσκοπος

Επίδομα 75 ευρώ παίρνουν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και

40 – 45 ευρώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος.

Οι κληρικοί παίρνουν:

678 ευρώ ο πρωτοδιοριζόμενος ιερέας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

1.032 ευρώ με 10 χρόνια προϋπηρεσία

1.410 ευρώ με 30 χρόνια προϋπηρεσία

644 ευρώ ο πρωτοδιοριζόμενός κληρικός απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης και

1.099 ευρώ με 30 έτη προϋπηρεσίας