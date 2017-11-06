Το σχέδιο του ΚΕΕΛΠΝΟ για την έξαρση της ιλαράς

Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, ειδικά σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, αλλά και η γενικευμένη επιδημία στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα σε κοντινές μας χώρες όπως η Ιταλία και η Ρουμανία, είναι οι βασικές αιτίες της επιδημικής έξαρσης της ιλαράς που παρατηρείται φέτος στη χώρα μας, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγάπιος Τερζίδης.

Εκτιμά ωστόσο, ότι εξαιτίας της έγκαιρης προετοιμασίας δεν θα έχουμε την έξαρση που παρατηρείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες , όπως στη Ρουμανία, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 10.000 κρούσματα, και απ’ ό,τι «φαίνεται θα κρατηθεί χαμηλά», λέει χαρακτηριστικά.

«Η επιδημική έξαρση δεν μας βρήκε απροετοίμαστους είχαμε ήδη προμηθευθεί περίπου 50.000 εμβόλια και ξεκίνησε η υλοποίηση σχεδίου εμβολιασμών», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με την έναρξη της επιδημίας στις κοντινές χώρες το ΚΕΕΛΠΝΟ άρχισε εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού με αφίσες, διαφημιστικά μηνύματα, αλλά και δράσεις για τον εμβολιασμό των κοινωνικά αποκλεισμένων-ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι Ρομά, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

Από τον περασμένο Ιούνιο, υπογραμμίζει, έχουν γίνει 12.000 δόσεις και συνεχίζουμε με τελικό στόχο τα 25.000 εμβόλια έως το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει εκδηλωθεί επιδημία ιλαράς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την περίοδο 2016-2017 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 19.000 περιστατικά σε όλη την Ευρώπη και 44 θάνατοι. Στην Ελλάδα καταγράφηκε ένας θάνατος και 368 κρούσματα ιλαράς.

Οι δράσεις για τον εμβολιασμό είχαν ατονήσει

Ο κ. Τερζίδης αναφέρει ότι οι δράσεις για τον εμβολιασμό των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων«είχαν ατονήσει και παραμεληθεί» κατά τα προηγούμενα χρόνια. Την τελευταία διετία, συνεχίζει, γίνεται μία ουσιαστική προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας υγείας με τις δράσεις και πρωτοβουλίες του υπουργείου Υγείας.

«Χρειάζονται δράσεις ενημέρωσης οι οποίες θα στοχεύουν στο γενικό πληθυσμό, τις ειδικές -ευάλωτες- ομάδες, τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και στους οπαδούς του αντιεμβολιαστικού κινήματος, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου είναι η πιο επικίνδυνη και δύσκολη ομάδα στόχος», λέει ο κ. Τερζίδης, κάνοντας λόγο για «υπεροπτική στάση αν σκεφτούμε ότι στην Αφρική 500.000 παιδιά πεθαίνουν από επιπλοκές της ιλαράς.

Προσθέτει ότι από τον Μάιο του 2016, σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, έχει ξεκινήσει εμβολιασμός όλων των παιδιών προσφύγων-μεταναστών με τα εμβόλια προτεραιότητας: Ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας, διφθερίτιδας, τετάνου, κοκίτη, πολιομυελίτιδας, αιμόφιλου, της ινφλουέντσας, ηπατίτιδας Β και πνευμονιόκοκκου. Σημειώνεται ότι δεν έχει καταγραφεί κρούσμα ιλαράς σε πρόσφυγες-μετανάστες.

Γίνονται επαναληπτικές δόσεις, δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά που ξεκινούν να παρακολουθούν το σχολείο. Οι εμβολιασμοί γίνονται σε όλους τους χώρους διαβίωσης μεταναστών -προσφύγων σε συνεργασία με τις ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Τον γενικό συντονισμό και σχεδιασμό, καθώς και την τήρηση του αρχείου των εμβολιασμών έχει η Γενική Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ. Την ευθύνη για τη φύλαξη και τη διάθεση των εμβολίων καθώς και για τη χορήγηση του βιβλιαρίου υγείας έχει το ΚΕΕΛΠΝΟ, καταλήγει ο κ. Τερζίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ