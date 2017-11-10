Χάος στο Λίβανο: Η Σαουδική Αραβία κήρυξε πόλεμο, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον προειδοποίησε τις τρίτες χώρες και τις οργανώσεις να μην χρησιμοποιήσουν τον Λίβανο ως «όχημα» για έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον στηρίζει σθεναρά την ανεξαρτησία του Λιβάνου.
«Δεν υπάρχει νόμιμη θέση ή ρόλος στον Λίβανο για οποιεσδήποτε ξένες δυνάμεις, για παραστρατιωτικούς ή για ένοπλα στοιχεία, άλλα πέραν των νόμιμων δυνάμεων ασφαλείας του κράτους» ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.