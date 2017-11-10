Χάος στο Λίβανο: Η Σαουδική Αραβία κήρυξε πόλεμο, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολά

Προς ανεξέλεγκτες καταστάσεις βαίνει ο Λίβανος, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σαάντ Χαρίρι και την εντολή της Σαουδικής Αραβίας να αποχωρήσουν από τη χώρα όλοι οι πολίτες της.

Ο ηγέτης της Χεζμπολά, Σαϊέντ Χασάν Νασράλα δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία κήρυξε πόλεμο στο Λίβανο και στην οργάνωση και ότι ο Χαρίρι κρατείται στο Ριάντ.

Ο Νασράλα, σε τηλεοπτικό του μήνυμα έκανε λόγο για «χωρίς προηγούμενο παρέμβαση» της Σαουδικής Αραβίας στην πολιτική του Λιβάνου και κάλεσε τον κ. Χαρίρι να επιστρέψει στη χώρα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει νόμιμη και δεν έχει παραιτηθεί.

ΗΠΑ: Δεν υπάρχει χώρος για «επεμβάσεις» στο Λίβανο

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον προειδοποίησε τις τρίτες χώρες και τις οργανώσεις να μην χρησιμοποιήσουν τον Λίβανο ως «όχημα» για έναν πόλεμο δι’ αντιπροσώπων στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον στηρίζει σθεναρά την ανεξαρτησία του Λιβάνου. «Δεν υπάρχει νόμιμη θέση ή ρόλος στον Λίβανο για οποιεσδήποτε ξένες δυνάμεις, για παραστρατιωτικούς ή για ένοπλα στοιχεία, άλλα πέραν των νόμιμων δυνάμεων ασφαλείας του κράτους» ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Τίλερσον χαρακτήρισε τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό του Λιβάνου «σταθερό εταίρο των ΗΠΑ» σημειώνοντας ότι «οι ΗΠΑ προτρέπουν όλες τις πλευρές, τόσο εντός όσο και εκτός του Λιβάνου, να σεβαστούν την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των νόμιμων εθνικών θεσμών του Λιβάνου. Υπό την έννοια αυτή, σεβόμαστε τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Σαάντ Χαρίρι ως σταθερό εταίρο των ΗΠΑ».