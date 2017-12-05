«Φάουλ» Τζήμερου: Επιτέθηκε στην «ΕφΣυν» για τα μαθηματικά, αλλά «κόπηκε» ο ίδιος στην ανάγνωση (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε γκάφα υπέπεσε ο επικεφαλής της «Δημιουργίας Ξανά» Θάνος Τζήμερος, ο οποίος θεώρησε ότι βρήκε «λαβράκι» στη δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», ωστόσο, μάλλον έπεσε θύμα των λεπτομερειών της ίδια της δημοσκόπησης.
Τι συνέβη; Ο Θάνος Τζήμερος διαπίστωσε ότι το συνολικό ποσοστό στο ερώτημα περί εκλογικής επιρροής των κομμάτων ξεπερνά το 100% και με ένα οργισμένο tweet ξεσπάθωσε κατά της εφημερίδας γράφοντας: «Ηλίθιοι που απευθύνονται σε ηλίθιους. Το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων είναι 123,5%! Ρόμπες! Εδώ η “σοβαρή” έρευνα όπως την παρουσιάζει η Εφημερίδα των Ασύντακτων και άσχετων με την αριθμητική Β’ Δημοτικού. Πού ζούμε ρε φίλε!».
Ωστόσο, ο κ. Τζήμερος έπεσε «θύμα» της ίδιας της τεχνικής της δημοσκόπησης, καθώς, όπως σημειώνει η εταιρεία που τη διεξήγαγε, «σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική καταγραφής της πρόθεσης ψήφου, η ProRata καταγράφει τις ατομικές απαντήσεις για την πιθανότητα ψήφου για κάθε κόμμα και υπολογίζει τα ποσοστά δυνητικής εκλογικής επιρροής κάθε κόμματος, αθροίζοντας τα ποσοστά εκείνων που έχουν δηλώσει ως ίση ή μεγαλύτερη του 50% την πιθανότητα να επιλέξουν κάθε κόμμα. Συνεπώς το άθροισμα των ποσοστών δυνητικής εκλογικής επιρροής όλων των κομμάτων στον τελικό πίνακα είναι μεγαλύτερο του 100%, γιατί πολλοί επιλέγουν να δηλώσουν ως ίση ή μεγαλύτερη του 50% την πιθανότητα να ψηφίσουν δύο ή περισσότερα κόμματα».
