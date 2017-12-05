search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:25
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2017 15:34

«Φάουλ» Τζήμερου: Επιτέθηκε στην «ΕφΣυν» για τα μαθηματικά, αλλά «κόπηκε» ο ίδιος στην ανάγνωση (Photos)

05.12.2017 15:34
«Φάουλ» Τζήμερου: Επιτέθηκε στην «ΕφΣυν» για τα μαθηματικά, αλλά «κόπηκε» ο ίδιος στην ανάγνωση (Photos) - Media

 

Σε γκάφα υπέπεσε ο επικεφαλής της «Δημιουργίας Ξανά» Θάνος Τζήμερος, ο οποίος θεώρησε ότι βρήκε «λαβράκι» στη δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», ωστόσο, μάλλον έπεσε θύμα των λεπτομερειών της ίδια της δημοσκόπησης.

Τι συνέβη; Ο Θάνος Τζήμερος διαπίστωσε ότι το συνολικό ποσοστό στο ερώτημα περί εκλογικής επιρροής των κομμάτων ξεπερνά το 100% και με ένα οργισμένο tweet ξεσπάθωσε κατά της εφημερίδας γράφοντας: «Ηλίθιοι που απευθύνονται σε ηλίθιους. Το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων είναι 123,5%! Ρόμπες! Εδώ η “σοβαρή” έρευνα όπως την παρουσιάζει η Εφημερίδα των Ασύντακτων και άσχετων με την αριθμητική Β’ Δημοτικού. Πού ζούμε ρε φίλε!».

Ωστόσο, ο κ. Τζήμερος έπεσε «θύμα» της ίδιας της τεχνικής της δημοσκόπησης, καθώς, όπως σημειώνει η εταιρεία που τη διεξήγαγε, «σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική καταγραφής της πρόθεσης ψήφου, η ProRata καταγράφει τις ατομικές απαντήσεις για την πιθανότητα ψήφου για κάθε κόμμα και υπολογίζει τα ποσοστά δυνητικής εκλογικής επιρροής κάθε κόμματος, αθροίζοντας τα ποσοστά εκείνων που έχουν δηλώσει ως ίση ή μεγαλύτερη του 50% την πιθανότητα να επιλέξουν κάθε κόμμα. Συνεπώς το άθροισμα των ποσοστών δυνητικής εκλογικής επιρροής όλων των κομμάτων στον τελικό πίνακα είναι μεγαλύτερο του 100%, γιατί πολλοί επιλέγουν να δηλώσουν ως ίση ή μεγαλύτερη του 50% την πιθανότητα να ψηφίσουν δύο ή περισσότερα κόμματα».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron bayrou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Έτοιμος ο Μακρόν να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού αν δεν εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης

TRUMP_POUTIN_AFIKSH5
ΚΟΣΜΟΣ

Σε κοινή γραμμή Τραμπ και Πούτιν: Ρίχνουν το φταίξιμο στην Ευρώπη για το αδιέξοδο στην Ουκρανία – Βασικό εμπόδιο στη διαδικασία ειρήνευσης

gaza-paidia
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους η Αίγυπτος κατά του Ισραήλ: Το κατηγορεί για γενοκτονία και υπόσχεται να εμποδίσει τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας

famellos-546
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ

gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:25
macron bayrou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Έτοιμος ο Μακρόν να αντικαταστήσει τον Μπαϊρού αν δεν εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης

TRUMP_POUTIN_AFIKSH5
ΚΟΣΜΟΣ

Σε κοινή γραμμή Τραμπ και Πούτιν: Ρίχνουν το φταίξιμο στην Ευρώπη για το αδιέξοδο στην Ουκρανία – Βασικό εμπόδιο στη διαδικασία ειρήνευσης

gaza-paidia
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβάζει τους τόνους η Αίγυπτος κατά του Ισραήλ: Το κατηγορεί για γενοκτονία και υπόσχεται να εμποδίσει τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας

1 / 3