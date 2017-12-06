search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:35
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2017 06:14

Χειροβομβίδα έξω από το σπίτι εκδότη στα Βριλήσσια (Photos)

06.12.2017 06:14

 

Χειροβομβίδα βρέθηκε, λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έξω από το σπίτι του εκδότη Νίκου Καραμανλή, ιδιοκτήτη της εταιρίας MK MEDIA Group στα Βριλήσσια.

Η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου και όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έφερε την περόνη η οποία δεν είχε τραβηχτεί, για να εκραγεί. Παραλήφθηκε από κλιμάκιο του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και μεταφέρθηκε στην Εγκληματολογική Υπηρεσία, όπου εξετάζεται.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Ασφάλεια.

Σε δηλώσεις του, ο εκδότης ανέφερε ότι είχε δεχτεί απειλές στο παρελθόν και πρόσφατα είχε ενημερώσει τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 

Ο εκδότης Νίκος Καραμανλής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brad-pitt-new-
LIFESTYLE

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ – Τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού στο νησί (Video)

andrew_xroniko
ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθοί για κλάματα: Κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου, ένας στους τρεις εργαζόμενος με 1000 μικτά  

Η Ρωσία απειλεί με απέλαση τους Γερμανούς ανταποκριτές της Deutche Welle - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Χειροπέδες σε δημοσιογράφο της Deutsche Welle για fake news και… προσβολή του Ερντογάν

kiberly-chroysala-menounos-new
LIFESTYLE

Μαρία Μενούνος: Το ταξίδι στην Ελλάδα, η λαμπερή βραδιά και οι ξεχωριστές παρουσίες (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

fcas-4
ΚΟΣΜΟΣ

SCAF/FCAS: Τι είναι το μαχητικό 6ης γενιάς που θέλει να φτιάξει η Ευρώπη, αλλά Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεργαστούν  

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Για 22.000 ευρώ χάθηκαν 5 ζωές, ο Τζιωρτζιώτης απέρριψε πρόταση εταιρείας για το δίκτυο υγραερίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.02.2026 09:34
brad-pitt-new-
LIFESTYLE

Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ – Τα πρώτα πλάνα του ηθοποιού στο νησί (Video)

andrew_xroniko
ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Η επόμενη μέρα της «ιστορικής» σύλληψης του αγαπημένου γιου της Ελισάβετ, τα email στον Επστάιν και η στάση του Παλατιού

katotatos misthos 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθοί για κλάματα: Κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου, ένας στους τρεις εργαζόμενος με 1000 μικτά  

1 / 3