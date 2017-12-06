Χειροβομβίδα έξω από το σπίτι εκδότη στα Βριλήσσια (Photos)

Χειροβομβίδα βρέθηκε, λίγο μετά τη μία τη νύχτα, έξω από το σπίτι του εκδότη Νίκου Καραμανλή, ιδιοκτήτη της εταιρίας MK MEDIA Group στα Βριλήσσια.

Η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου και όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έφερε την περόνη η οποία δεν είχε τραβηχτεί, για να εκραγεί. Παραλήφθηκε από κλιμάκιο του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και μεταφέρθηκε στην Εγκληματολογική Υπηρεσία, όπου εξετάζεται.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Ασφάλεια.

Σε δηλώσεις του, ο εκδότης ανέφερε ότι είχε δεχτεί απειλές στο παρελθόν και πρόσφατα είχε ενημερώσει τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Ο εκδότης Νίκος Καραμανλής