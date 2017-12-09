Σπάει τη σιωπή της η καλλονή αρραβωνιαστικιά του Έλληνα ομογενή, Τζορτζ Παπαδόπουλου: Είναι πατριώτης, όχι «παιδί για τους καφέδες»

Η ιταλικής καταγωγής αρραβωνιαστικιά του Έλληνα πρώην συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορείται από το FBI για ψευδορκία σχετικά με τις σχέσεις του με Ρώσους παράγοντες, μίλησε για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του αγαπημένου της, Τζορτζ Παπαδόπουλου, στο αμερικάνικο δίκτυο ABC.

“O Τζόρτζ είναι πιστός στην πατρίδα του. Είναι ήδη στη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα κάνει τη διαφορά» ανέφερε η Σιμόνα Μανγκιάντε, στον Έλληνα παρουσιαστή της εκπομπής, Τζορτζ Στεφανόπουλο.

Η Μανγκιάντε δήλωσε ότι αποφάσισε να μιλήσει γιατί ενοχλήθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Παπαδόπουλος ήταν ένας χαμηλόβαθμος εθελοντής της καμπάνιας του. «Δεν ήταν το παιδί για τους καφέδες» διευκρίνισε η Σιμόνα, προσθέτοντας: «Πολύ θα ήθελα να ξέρει πώς να κάνει καφέ, αλλά είναι εκτός των ικανοτήτων του. Ο Τζορτζ είναι εξειδικευμένος σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τα πετρέλαια. Γι΄αυτό και ήταν σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, μόλις στα 28 του χρόνια».

Παράλληλα, η ξανθιά κοπέλα αποκάλυψε ότι ο Ελληνας ομογενής, κανόνιζε συναντήσεις σε όλο τον κόσμο για λογαριασμό των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ομάδας του Τραμπ και πως ποτέ δεν έπαιρνε μόνος του πρωτοβουλίες, παρά μόνο όταν είχε τις ευλογίες των συνεργατών του Τραμπ.