search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:02
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2017 15:30

Σπάει τη σιωπή της η καλλονή αρραβωνιαστικιά του Έλληνα ομογενή, Τζορτζ Παπαδόπουλου: Είναι πατριώτης, όχι «παιδί για τους καφέδες»

09.12.2017 15:30
Σπάει τη σιωπή της η καλλονή αρραβωνιαστικιά του Έλληνα ομογενή, Τζορτζ Παπαδόπουλου: Είναι πατριώτης, όχι «παιδί για τους καφέδες» - Media

Η ιταλικής καταγωγής αρραβωνιαστικιά του Έλληνα πρώην συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορείται από το FBI για ψευδορκία σχετικά με τις σχέσεις του με Ρώσους παράγοντες, μίλησε για πρώτη φορά μετά τη σύλληψη του αγαπημένου της, Τζορτζ Παπαδόπουλου, στο αμερικάνικο δίκτυο ABC.

“O Τζόρτζ είναι πιστός στην πατρίδα του. Είναι ήδη στη σωστή πλευρά της ιστορίας και θα κάνει τη διαφορά» ανέφερε η Σιμόνα Μανγκιάντε, στον Έλληνα παρουσιαστή της εκπομπής, Τζορτζ Στεφανόπουλο.

Η Μανγκιάντε δήλωσε ότι αποφάσισε να μιλήσει γιατί ενοχλήθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο Παπαδόπουλος ήταν ένας χαμηλόβαθμος εθελοντής της καμπάνιας του. «Δεν ήταν το παιδί για τους καφέδες» διευκρίνισε η Σιμόνα, προσθέτοντας: «Πολύ θα ήθελα να ξέρει πώς να κάνει καφέ, αλλά είναι εκτός των ικανοτήτων του. Ο Τζορτζ είναι εξειδικευμένος σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τα πετρέλαια. Γι΄αυτό και ήταν σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, μόλις στα 28 του χρόνια».

Παράλληλα, η ξανθιά κοπέλα αποκάλυψε ότι ο Ελληνας ομογενής, κανόνιζε συναντήσεις σε όλο τον κόσμο για λογαριασμό των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ομάδας του Τραμπ και πως ποτέ δεν έπαιρνε μόνος του πρωτοβουλίες, παρά μόνο όταν είχε τις ευλογίες των συνεργατών του Τραμπ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsolakidis vasileios – new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οικουμενικός ανταγωνισμός και δημοκρατία

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό την ώρα που του έκοβε κλήση!

FARANTOURIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για σχέση με το κόμμα Καρυστιανού: «Μην προεξοφλείτε τίποτα»

oros-aigaleo-lykos
ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Λύκοι κατασπάραξαν σκύλο σε απόσταση αναπνοής από σπίτια – Έντονη ανησυχία στους κατοίκους

Kilauea-ifaisteio
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κόλαση λάβας από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

xioni kairos 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026 12:01
tsolakidis vasileios – new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Οικουμενικός ανταγωνισμός και δημοκρατία

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό την ώρα που του έκοβε κλήση!

FARANTOURIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης για σχέση με το κόμμα Καρυστιανού: «Μην προεξοφλείτε τίποτα»

1 / 3