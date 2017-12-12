24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΟΣΠΕΡΤ

Την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη (από τις 06:00 το πρωί έως τις 06:00 την επόμενη) η ΠΟΣΠΕΡΤ απεργεί συμμετέχοντας στην πανεργατική – πανελλαδική απεργία των συνδικάτων και της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει:

…Απεργούμε για όλα τα θέματα που αφορούν εργαζόμενους και κοινωνία και που είναι στο πλαίσιο της απεργίας της 14ης Δεκεμβρίου καθώς όμως και για θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και το βίο μας στην ΕΡΤ και στα υπόλοιπα ΜΜΕ.

– Απαιτούμε την διασφάλιση του Ν.1264 ακόμα περισσότερο τώρα και όχι την αποψίλωσή του και την αντισυνδικαλιστική κατάθεση νόμων και τροπολογιών που καταργούν τη συνδικαλιστική δράση στα πρωτοβάθμια σωματεία που είναι τα κύτταρα του συνδικαλιστικού κινήματος.

– Απαιτούμε την υπογραφή και την προστασία, μέσα από τη διασφάλιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επαναφορά του Ν.1876/90 για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια.

– Απαιτούμε προσλήψεις προσωπικού στην ΕΡΤ, ώστε να καλυφθούν τα μεγάλα κενά και να πάψουν οι εργολαβίες.

– Απαιτούμε ίση και ίδια μεταχείριση για όλο το προσωπικό της ΕΡΤ. Δεν δεχόμαστε οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ να χωριστούν σε πατρικίους και πληβείους. Όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ (τεχνικοί, καλλιτεχνικό προσωπικό, μουσικοί, διοικητικοί, δημοσιογράφοι) είναι αλληλένδετα συνδεδεμένοι με την προετοιμασία, την παραγωγή και τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος.

– Απαιτούμε τον υπολογισμό για όλες τις συνέπειες του χρόνου προϋπηρεσίας, από την πρώτη ημέρα της εργασίας στην ΕΡΤ, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης.

Για τα ιδιωτικά ΜΜΕ

– Απαιτούμε άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων στο MEGA και την επαναλειτουργία του καναλιού ως είχε. Να υπάρξει αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και να εφαρμοστούν οι ΣΣΕ και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλα τα ΜΜΕ, που οι μεγαλοσχήμονες ιδιοκτήτες, ενώ αυγαταίνουν την περιουσία τους δεν πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους που παράγουν τον πλούτο ή θέλουν να υπογράφουν ατομικές συμβάσεις εργασίας, χωρίς δικαιώματα στους εργαζόμενους.

– Απαιτούμε εδώ και τώρα να υπάρξει νομιμότητα στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο με καθαρούς όρους και με όσα ΜΜΕ (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα) μπορούν να υπάρξουν σύμφωνα με τις συχνότητες που διαχειρίζεται το κράτος και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και οι απαραίτητες ειδικότητες για τη λειτουργία αυτών των σταθμών.

– Απαιτούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά, όχι στην ανασφάλιστη εργασία και σε εργασιακές θέσεις λάστιχο.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ για λόγους προβολής της πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης των εργαζομένων, εξαιρεί όλο το προσωπικό που προβλέπεται για την άρτια κάλυψη και μετάδοση όλων αυτών των κινητοποιήσεων, καθώς και το προσωπικό ασφαλείας για την κάλυψη 1/3 των δελτίων ειδήσεων για την παραγωγή και μετάδοσή τους, ως ορίζει η ΣΣΕ μεταξύ ΕΡΤ – ΠΟΣΠΕΡΤ.

Συνάδελφοι

Όλοι μαζί υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου και τις κοινωνικές δομές, που τόσα χρόνια έχουμε στηρίξει ματώνοντας, καθώς και το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία.

Ζητάμε ελεύθερες ΣΣΕ και όχι στα μισθολόγια πείνας και απαξίωσης, όχι στις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων, όχι στη μείωση του αφορολόγητου.

Στήριξη των συνδικάτων και όχι αποδόμησή τους, όπως θέλει η τρόικα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

Αθήνα, συγκέντρωση 14 Δεκέμβρη, ώρα 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος