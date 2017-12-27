Επενδυτική συμφωνία της Κορρές με την Morgan Stanley και την Profex

Μετοχική συμφωνία με την Morgan Stanley (North Haven Private Equity Asia IV, LP) και την εταιρεία διανομής δερμοκαλλυντικών προϊόντων στην Κίνα, Profex Inc σύναψε η εταιρεία Κορρές ΑΕ Φυσικά Προϊόντα.

Όπως επεσήμανε σήμερα Τετάρτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο ιδρυτής της Κορρές ΑΕ Φυσικά Προϊόντα, Γιώργος Κορρές «το 2018 θα είναι μία χρονιά-σταθμός για τον Όμιλο Κορρές, καθώς προχωράμε σε μία εξαιρετική σύμπραξη που μας προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Μία στρατηγική συμφωνία που είναι το αποτέλεσμα της συνεπούς προσπάθειας της ομάδας μας, τα τελευταία 21 χρόνια. Στόχος της συμφωνίας με τη Morgan Stanley και την εταιρεία Profex είναι η επέκταση στις διεθνείς αγορές και η εδραίωση της μάρκας παγκοσμίως, πέρα από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική, όπου έχουμε ήδη θέσει τις βάσεις μίας επιτυχημένης αναπτυξιακής πορείας. Οι αξίες και η φιλοσοφία της Κορρές παραμένουν ίδιες, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στα ελληνικά βότανα, στο δίκτυο συνεργασιών με καλλιεργητές, στην προϊοντική καινοτομία, στην επιστημονική έρευνα, στις εκχυλίσεις – όλα όσα εκφράζουν την καρδιά της μάρκας παραμένουν αναλλοίωτα. Αυτό που ενισχύεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας που ανακοινώνουμε σήμερα, είναι η δυναμική και οι μοναδικές προοπτικές για τον Όμιλο ΚΟΡΡΕΣ, καθώς συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος την προσπάθειά μας στο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον».

Αναλυτικότερα, η North Haven Private Equity Asia IV, LP, υπό διαχείριση επενδυτικό κεφάλαιο της Morgan Stanley, μέσω της NHPEA Maiden Holding BV, η Profex Inc -εταιρεία διανομής δερμοκαλλυντικών προϊόντων στην Κίνα και ο Γιώργος Κορρές, μέτοχος της Κορρές ανακοίνωσαν την επενδυτική τους συμφωνία η οποία περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

– Ο Γιώργος Κορρές και μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος έχουν συμφωνήσει να εισφέρουν στην εταιρεία Nissos Holdings (CY) Ltd, η οποία κατά την παρούσα χρονική στιγμή ανήκει εξ ολοκλήρου στον Γιώργο Κορρέ, μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της Κορρές (ο Γιώργος Κορρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%) για ίδιο αριθμό μετοχών και ποσοστού στην Nissos.

– Η NHPEA και η Profex έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετοχές στην Nissos, 56% και 14% αντίστοιχα. Η NHPEA και η Profex θα αποκτήσουν τις παραπάνω μετοχές της Nissos καταβάλλοντας συνολικά 48,3 εκατ ευρώ σε μετρητά.

– Η Nissos, μέσω της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου, έχει συμφωνήσει να αποκτήσει μετοχές που αντιστοιχούν σωρευτικά στο 52,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Κορρές, (από τον Γιώργο Κορρέ μετοχές που αντιστοιχούν περίπου σε 6,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Κορρές και από άλλους μετόχους περίπου το 45,7%), σε τιμή κτήσης 5,08 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ενεργειών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των συνεργαζόμενων τραπεζών με την Κορρές.

Μετά την ολοκλήρωση αυτή η Nissos θα έχει αποκτήσει άνω του 82% των μετοχών της Κορρές, συνεπώς θα προβεί σε άμεση υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3461/2006 για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της Κορρές.

Στo πλαίσιο των παραπάνω έχει συμφωνηθεί ότι η Profex και η Κορρές θα συνάψουν μία σύμβαση αποκλειστικής διανομής και χρήσης σημάτων σύμφωνα με την οποία η Profex θα αναλάβει την διανομή των προϊόντων της Κορρές στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και στο Μακάου.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αποτελεί βούληση των μερών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos έως 10 εκατ. ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτήσουν την μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου εταιρειών Κορρές.

Ανάπτυξη και διεθνής επέκταση για τον όμιλο ΚΟΡΡΕΣ

Όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση στη συνέντευξη Τύπου, η σύμπραξη με τη Morgan Stanley Private Equity Asia και την εταιρεία Profex θα φέρει ανάπτυξη και διεθνή επέκταση σε αγορές τεράστιου μεγέθους και προοπτικών για τον όμιλο Κορρές.

Επίσης, σημεώθηκε από τη διοίκηση ότι, η πρόταση της Morgan Stanley ήρθε την ιδανική στιγμή και υπό τις πλέον κατάλληλες συνθήκες. Πρόκειται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των πλάνων διεθνούς ανάπτυξης, όχι μόνο στις αγορές προτεραιότητας σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά σε νέα πολλά υποσχόμενα διεθνή εδάφη. Η Κίνα είναι η νέα αγορά που θα προστεθεί στο διεθνές δίκτυο του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης. Μία ανερχόμενη δύναμη στον τομέα των καλλυντικών που συχνά θέτει τις τάσεις σε αυτόν τον τομέα. Οι προοπτικές για τον Όμιλο Κορρές είναι εξαιρετικές και ουσιαστικά υλοποιήσιμες μέσα από το σχήμα που ανακοινώθηκε.

Η Morgan Stanley και η Profex έχουν συμφωνήσει να αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετοχές στη Nissos, 56% και 14% αντίστοιχα (70% αθροιστικά). Η Morgan Stanley και η Profex θα αποκτήσουν τις παραπάνω μετοχές της Nissos, καταβάλλοντας συνολικά 48,3 εκατ ευρώ σε μετρητά.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, αποτελεί βούληση των μερών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos κατά 10 εκατ. ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου ΚΟΡΡΕΣ.

Ο Γιώργος Κορρές και μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντός του θα έχουν μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου στη Nissos (ο Γιώργος Κορρές 24% και τα ως άνω μέλη περίπου 6%). Η διοίκηση του Ομίλου Κορρές θα παραμείνει ως έχει σήμερα και θα συνεχίσει την δραστηριοποίησή της με στόχο τη διεθνή επέκταση της παρουσίας της Κορρές.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της Κορρές στην ανώτερη τιμή μεταξύ της μέσης τιμής εξαμήνου, που είναι περίπου 4,2 ευρώ, και της τιμής κτήσης των 5,08 ευρώ ανά μετοχή. Η πορεία της Δημόσιας Πρότασης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Σημειώνεται ότι το Εργαστήριο Κορρές με την πολυπληθή επιστημονική ομάδα, η Μονάδα Εκχυλίσεως, η Μονάδα Παραγωγής και Συσκευασίας αλλά και η Μονάδα Παραγωγής Ομοιοπαθητικών Α’ Υλών & Ομοιοπαθητικών Φαρμάκων θα συνεχίσουν να λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου Κορρές στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Παράλληλα, με το εντατικό πλάνο ανάπτυξης στο πλαίσιο του νέου σχήματος, αναμένεται ενίσχυση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Η επέκταση στην αγορά της Κίνας θα επιτευχθεί μέσω της Profex, μίας εταιρείας που συμμετέχει στο νέο επενδυτικό σχήμα. Η Profex εξειδικεύεται στη διανομή φαρμακευτικών, δερματολογικών και καλλυντικών προϊόντων. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο προϊόντων και δομών, έτσι ώστε να ξεκινήσει η πώληση των προϊόντων στην αγορά της Κίνας το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ