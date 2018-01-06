Απάντηση Γ. Μυλόπουλου για την επίθεση με μολοτόφ σε εργοτάξιο του μετρό

Με ανάρτησή του στο facebook, ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε., Γιάννης Μυλόπουλος σχολίασε την επίθεση με μολότοφ σε εργοτάξιο του μετρό στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης με Εγνατία. Από τις μολότοφ ξέσπασε φωτιά σε δύο καμπίνες γερανών του μετρό.

Η ανάρτηση του κ. Γ. Μυλόπουλου:

«ΒΟΜΒΕΣ ΜΟΛΟΤΟΦ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η στιγμή που το Ρωμαϊκό ταφικό συγκρότημα που αποκαλύφθηκε κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές στο εργοτάξιο του Μετρό της Θεσσαλονίκης στο Σιντριβάνι, ανασύρεται από το εργοτάξιο, την Παρασκευή 5/1/2018.

Λίγες ώρες αργότερα, βόμβες μολότοφ κατέστρεφαν τους δύο γερανούς…».