Αντεπίθεση Παπασταύρου μετά την ποινική δίωξη: Η λάσπη βολικά ανακυκλώνεται

«Αδιανόητο να ισχυρίζεται κανείς ότι υπάρχει ένδειξη “φοροαποφυγής” ή προσαύξησης της περιουσίας μου» αναφέρει ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, σε ανακοίνωση του με αφορμή την δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για απόπειρα απάτης.

Ο κ. Παπασταύρου επαναλαμβάνει στην ανακοίνωση του, η οποία φέρει τον τίτλο «η πολιτική δίωξη συνεχίζεται», ότι η εξωχώρια εταιρεία Stabri Ltd δεν είναι δική του, αλλά του «πελάτη μου» και τονίζει, «για να τελειώνουμε με τα παραμύθια» όπως αναφέρει, ότι δεν είναι ιδιοκτήτης, συμμέτοχος ή μέτοχος σε οποιαδήποτε εξωχώρια εταιρεία: «Το θεσμικό πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ επιτρέπει στις ελληνικές φορολογικές αρχές να το γνωρίζουν αυτό, αλλά παρόλα αυτά, η λάσπη βολικά ανακυκλώνεται» αναφέρει ο δικηγόρος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Παπασταύρου έχει ως εξής:

«Πληροφορούμαι ότι ασκήθηκε δίωξη σε βάρος μου και ζητείται η περαιτέρω διερεύνηση τυχόν απόπειρας απάτης, αναφορικά με την εξωχώρια εταιρεία (Stabri Ltd) πελάτη μου και ποσό φόρου που μου καταλογίστηκε και έχει ήδη στο σύνολό του καταβληθεί στο ελληνικό δημόσιο προσωρινά και μέχρι να κριθεί δικαστικά η υπόθεση.

Ο σε βάρος μου φορολογικός καταλογισμός στηρίχθηκε στη δήθεν ισόποση με το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού της Stabri Ltd, επαύξηση της περιουσίας μου. Όμως, η εταιρεία Stabri Ltd σύμφωνα με όλα τα επίσημα στοιχεία της δικαστικής συνδρομής από τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και από τις αδιάψευστες χρηματικές ροές ανήκει στον πελάτη μου.

Όση λάσπη και αν αδίστακτα μου εκτοξεύσουν, η αλήθεια παραμένει μία, τα χρήματα προήλθαν αποκλειστικά από νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη μου στο εξωτερικό, πιστώθηκαν προς τον λογαριασμό της Stabri Ltd από τον ίδιο και ολόκληρο το ποσό μεταφέρθηκε σε προσωπικό του λογαριασμό σε ανύποπτο χρόνο.

Έχουν ελεγχθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου και οι λογαριασμοί της οικογενείας μου για τα τελευταία 15 χρόνια και δεν υπάρχει οποιαδήποτε πίστωση σε λογαριασμό μου από τον εταιρικό λογαριασμό της Stabri Ltd. Από τον λογαριασμό αυτόν, δεν καρπώθηκα οιοδήποτε, έστω και ελάχιστο, έστω και ένα ευρώ, όφελος και συνεπώς είναι αδιανόητο να ισχυρίζεται κανείς ότι υπάρχει ένδειξη “φοροαποφυγής” ή προσαύξησης της περιουσίας μου.

Για τι είδους “φοροαποφυγή” γίνεται λόγος όταν τα χρήματα μπήκαν στον λογαριασμό της εταιρείας από τον επιχειρηματία και μόνο και επέστρεψαν σε προσωπικό του λογαριασμό, χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε κίνηση προς όφελος μου για 15 χρόνια; Για ποια “απόπειρα απάτης” μπορεί να γίνει λόγος, όταν το καταλογισθέν φορολογικά ποσό έχει καταβληθεί και μάλιστα ενώ η δικαστική κρίση εκκρεμεί;

Και για να τελειώνουμε με τα “παραμύθια” για άλλες εταιρείες και για άλλες “λίστες”, τα οποία σε κρίσιμες ώρες επανέρχονται στο προσκήνιο, έχω δηλώσει κατηγορηματικά από την πρώτη στιγμή ότι δεν είμαι ιδιοκτήτης ή συνεταίρος ή μέτοχος σε οποιαδήποτε εξωχώρια εταιρεία σε καμία χώρα του κόσμου. Το θεσμικό πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ επιτρέπει στις Ελληνικές φορολογικές αρχές να το γνωρίζουν αυτό, αλλά παρόλα αυτά η λάσπη βολικά ανακυκλώνεται…

Είμαι όρθιος και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι ώστε να καταρρίψω την αδικία σε βάρος μου. Η υπόθεσή αυτή μπορεί να αφορά εμένα και την οικογένειά μου, αλλά η συστηματικά επαναλαμβανόμενη παραβίαση των θεμελιωδών δικονομικών αρχών της δίκαιης δίκης και του τεκμηρίου αθωότητας αφορά εν δυνάμει όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, καθώς η τακτική αυτή καταλύει την αρχή του κράτους δικαίου».

(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)