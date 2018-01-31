Σε στάση εργασίας η ΠΟΣΠΕΡΤ για τη Χρυσή Αυγή

Στάση εργασίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη από τις 16:00 έως και τις 18:00 για τη μη προβολή των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας ομάδας της Χρυσής Αυγής. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΣΠΕΡΤ τονίζεται ότι «τα εγκλήματα της φασιστικής και ναζιστικής Χρυσής Αυγής είναι διαρκή και όχι στιγμιαία».

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση:

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/01/2018

Η ΠΟΣΠΕΡΤ αποφάσισε να πραγματοποιήσει στάση εργασίας – σε όλα τα μέσα της ΕΡΤ Ρ/Φ, Τ/Ο, διαδικτυακά μέσα, καθώς και τη μη διάθεση οπτικοακουστικού υλικού (pool), σήμερα Τετάρτη 31/01/2018 και ώρα από 16:00 έως 18:00 για τη μη προβολή των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής.

Δεν συμφωνούμε να γίνει τεχνική προετοιμασία και να μεταδοθεί από όλα τα μέσα της ΕΡΤ και με οποιοδήποτε τρόπο, ο ρατσιστικός, διχαστικός, φασιστικός, μισαλλόδοξος λόγος της Χρυσής Αυγής καθώς και η εικόνα της, σύμφωνα και με το σύνταγμα, το καταστατικό μας, τον ιδρυτικό νόμο τη ΕΡΤ και τη συνυπηρέτηση στην ΕΡΤ πολλών εθνικοτήτων λόγω της φύσης του παραγόμενου έργου της.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει τη δημοκρατία, τους θεσμούς, την πολιτιστικότητα, την πολυπολιτισμικότητα, την ανεξιθρησκεία και εναρμονίζεται με την κοινωνία.

Τα εγκλήματα της φασιστικής και ναζιστικής Χρυσής Αυγής είναι διαρκή και όχι στιγμιαία και δεν ξεχνάμε ότι συντηρεί εγκληματικά τάγματα εφόδου και ότι ο Γ.Γ. της έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Π. Φύσσα κι επομένως δεν μπορεί να μεταδίδεται αυτός ο διχαστικός λόγος.

Συνεχίζουμε αταλάντευτα, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς επιβουλές, απ’ όπου κι αν προέρχονται.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ