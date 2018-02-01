search
01.02.2018 14:48

Στην Αθήνα ο Ντάνιελ Ντέι Λούις: Εγώ και ο Γκάρι Όλντμαν ήμασταν χούλιγκανς (Photos-Video)

Ο διάσημος ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι-Λούις βρίσκεται στην Αθήνα για την αποψινή πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας «Η Αόρατη Κλωστή», στην οποία ενσαρκώνει έναν τελειομανή μόδιστρο της δεκαετίας του 1950, ο οποίος ερωτεύεται μια νέα σερβιτόρα 20 χρόνια νεότερη του.

Ο 61 ετών ηθοποιός μίλησε για την ταινία αλλά και για τη ζωή του, ενώ αναφέρθηκε στη φετινή  «μάχη» ανάμεσα σε αυτόν και τον Γκάρι Όλντμαν για το πολυπόθητο Όσκαρ, αποκαλύπτοντας πως οι δυο ηθοποιοί υπήρξαν «χούλιγκανς» στα νιάτα τους. O Όλντμαν διεκδικεί το Όσκαρ για την ερμηνεία του ως Ουίνστον Τσώρτσιλ, αν και ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις θεωρείται το φαβορί, σύμφωνα με ρεπορτάζ στο protothema.gr

Η επίσημη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα έσοδα των εισιτηρίων, τα οποία έχουν εξαντληθεί, θα προσφερθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο διάσημος ηθοποιός είναι καλεσμένος της Δάφνης Οικονόμου, της Προέδρου της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στην περίθαλψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η γνωριμία της με τον χολιγουντιανό ηθοποιό έγινε μέσω του γιου της, Γιώργου Οικονόμου, ο οποίος σπούδασε μαζί με τον Ντάνιελ Ντέι-Λούις στο Μπρίστολ. Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις, ο οποίος διεκδικεί φέτος το τέταρτο Όσκαρ, έχει κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Το Αριστερό μου Πόδι», «Θα Χυθεί Αίμα» και «Λίνκολν». Θεωρείται ίσως ο πιο σπουδαίος ηθοποιός της γενιάς του και στα 61 του δηλώνει πως θα αποσυρθεί από την ηθοποιία, κάτι που έχει δηλώσει ξανά στο παρελθόν.

 

 

 

Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στο King George, παρουσία της Δάφνης Οικονόμου, αποκάλυψε πως είναι ευγνώμων για τη συνεργασία του με πολλούς σπουδαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες στην καριέρα του. Ο ίδιος σχολίασε πως από μικρό παιδί είχε στενή επαφή με το θέατρο και πως η πρώτος ρόλος που ενσάρκωσε ήταν ενός από τους τρεις μάγους, φέρνοντας σμύρνα στον μικρό Χριστό. Από τα 12 του, φοιτούσε σε οικοτροφείο και τότε ήταν που το θέατρο απέκτησε τόσο μεγάλη σημασία στη ζωή του.

 

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υποστηρίζει πως η μέθοδος για τους ρόλους που αναλαμβάνει είναι η μέθοδος Στανισλάφσκι, δηλαδή ταυτίζεται με τον κάθε ρόλο που ενσαρκώνει και τον ενσωματώνει στην προσωπικότητα του. Η μέθοδος αυτή πάει κόντρα στην Βρετανική Σχολή, αλλά ανάμεσα στους εκφραστές του είναι διάσημα ονόματα όπως ο Μοντγκόμερι Κλιφτ, ο Μάρλον Μπράντο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

 

Ο σπουδαίος ηθοποιός σχολίασε πως σαν ηθοποιός κολυμπά σε ψευδαισθήσεις και πως παίρνει μαζί του κάτι από κάθε ρόλο που ενσαρκώνει. «Οι ηθοποιοί παίζουν ένα παιχνίδι», σύμφωνα με τα λεγόμενα του.

Ακόμα, αποκάλυψε πως καταφέρνει να κατευνάσει το άγριο πνεύμα μέσα του μέσα από την ξυλουργική και την υποδηματοποιία, ενώ δεν μετανιώνει τίποτα από όσα έχει κάνει στη ζωή του, αν και θα μπορούσε να αποφύγει κάποιες ταινίες, χωρίς ωστόσο να ονοματίσει ποιες είναι αυτές.

Όσον αφορά την κρίση στην Ελλάδα, ο ίδιος σχολίασε πως δεν πιστεύει πως προσφέρει κοινωνική εργασία με τη δουλειά του και πως είναι ψευδαίσθηση το να πιστεύει κάποιος κάτι τέτοιο.

 

Σημειώνουμε πως ο δημοφιλής ηθοποιός δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το σκάνδαλο των σεξουαλικών παρενοχλήσεων που έχει αμαυρώσει τπν λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ.

 

Πηγή: protothema.gr

