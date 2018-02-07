search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 12:10
07.02.2018 12:32

Γουινέα: Πέντε βρέφη έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά

Πέντε βρέφη πέθαναν χθες Τρίτη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε έπειτα από συγκρούσεις που ξέσπασαν στην κεντρική Γουινέα μετά τις τοπικές εκλογές της Κυριακής, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο υπουργός Δημόσιας Διοίκησης Μπουρεϊμά Κοντέ.
 
Στη διάρκεια των ταραχών πυρπολήθηκαν καλύβες και σπίτια στην πόλη Καλινκό της νομαρχίας Ντινγκιραγέ και «πέντε βρέφη έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες», ανάφερε ο υπουργός χωρίς όμως να διευκρινίσει την ηλικία και την ταυτότητα των παιδιών.
 
Σε σημερινή του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος για τη Δυτική Αφρική του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Μοχάμεντ Ιμπν Σάμπας διαβεβαίωσε ότι παρακολουθείται «πολύ στενά η διεξαγωγή τοπικών εκλογών στη Γουινέα» και εξέφρασε τη λύπη του «για τα πρόσφατα βίαια επεισόδια που οδήγησαν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών», χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.
 
«Χαιρέτισε την σωστή διεξαγωγή των εκλογών της 4ης Φεβρουαρίου 2018 παρά τις παρατυπίες που παρατηρήθηκαν» και «ζήτησε από όλες τις πλευρές να διατηρήσουν την ηρεμία τους και να αποφύγουν κάθε βίαιη ενέργεια προκειμένου να επιτρέψουν στους θεσμούς που έχουν αναλάβει την εκλογική διαδικασία να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους».
 
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε τη Δευτέρα στην Κίντια στη δυτική Γουινέα όταν οι δυνάμεις ασφαλείας προσπάθησαν να απομακρύνουν υποστηρικτές της αντιπολίτευσης που είχαν περικυκλώσει ένα κέντρο όπου γινόταν η καταμέτρηση ψηφοδελτίων, σύμφωνα με την αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.
 
Ο υπουργός υπενθύμισε τα επεισόδια αυτά και κατήγγειλε ότι εν αναμονή των αποτελεσμάτων «υποψήφιοι αυτοανακηρύσσονταν νικητές».
 
Αξιωματούχοι από την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση έκαναν λόγο για νοθεία στη διάρκεια αυτών των πρώτων τοπικών εκλογών που διεξήχθησαν μετά την πτώση των αυταρχικών καθεστώτων που κυβερνούσαν τη χώρα επί περισσότερα από 50 χρόνια. Τα αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
 
Οι προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γουινέα, οι προεδρικές εκλογές του 2010 και του 2015, καθώς και οι βουλευτικές του 2013 σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια και κατηγορίες για νοθεία.
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
