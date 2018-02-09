search
09.02.2018 20:02

Πρόστιμο 81 εκατ. ευρώ στην Airbus για την υπόθεση των Eurofighters

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο ύψους 81,25 εκατομμυρίων ευρώ στην αεροναυπηγική εταιρεία Airbus προκειμένου να κλείσει η μία από τις δύο έρευνες σε βάρος της, που αφορά μια υπόθεση διαφθοράς σχετιζόμενη με την πώληση μαχητικών Eurofighter στην Αυστρία το 2003.

Οι εισαγγελείς του Μονάχου ερευνούσαν το αν η Airbus δωροδόκησε αξιωματούχους για να κερδίσει μια σύμβαση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορία που η εταιρεία διέψευδε κατηγορηματικά.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εισαγγελία τονίζεται ότι από την ευρεία έρευνά τους “σε στενή συνεργασία με τις αυστριακές αρχές (…) δεν βρέθηκε καμία απόδειξη για δωροδοκία”. Ωστόσο, η εταιρεία δεν κατάφερε να εξηγήσει γιατί κατέβαλε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε δύο εταιρείες-βιτρίνες.

Η EADS (όπως ήταν την εποχή εκείνη η ονομασία της μητρικής εταιρείας) έστειλε τα ποσά αυτά στις Vector Aerospace LLP και City Chambers Limited. Τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια, χωρίς να περνούν από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, χρησιμοποιήθηκαν για “ασαφείς σκοπούς”, σημείωσαν οι εισαγγελίες, προσθέτοντας όμως ότι τελικά δεν στάθηκε δυνατόν να καθοριστεί σε τι δαπανήθηκαν αυτά τα ποσά.

Στη δική της ανακοίνωση, η Airbus σημειώνει ότι το πρόστιμο που συμφώνησε να πληρώσει σχετίζεται με την “αμέλεια τήρησης των εποπτικών καθηκόντων της” από μη κατονομαζόμενα μέλη της προηγούμενης διοίκησής της. Οι πρώην διευθυντές δεν διασφάλισαν τους κατάλληλους ελέγχους που θα είχαν αποτρέψει τις πληρωμές σε “επιχειρηματικούς εταίρους” χωρίς να λάβει σε αντάλλαγμα τις ανάλογες υπηρεσίες.

Με τη σημερινή συμφωνία τερματίζεται η έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές του Μονάχου, ωστόσο η Airbus και πρώην στελέχη της, όπως ο Τομ Έντερς, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος (2000-2005) έχουν μπει στο στόχαστρο των ανακριτικών αρχών της Αυστρίας για τη σύμβαση των Eurofighter. Το συμβόλαιο αυτό αφορούσε την πώληση 18 μαχητικών στην Αυστρία. Η έρευνα “συνεχίζεται ανεξάρτητα” από την απόφαση της Γερμανίας, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Βιέννης.

