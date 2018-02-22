Πήδηξε από τον 24ο και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του – Επέζησε από θαύμα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την τύχη με το μέρος του είχε ένας άνδρας στη Σουηδία, ο οποίος πήδηξε από την ταράτσα 24όροφου κτηρίου, αλλά το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στην άσφαλτο.
Το περιστατικό συνέβη στο νησί Kungsholmen, στη Στοκχόλμη.
Ο ίδιος υπέστη σοβαρά τραύματα και διεκομίσθη σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Η πρακτική των ελεύθερων πτώσεων στην Σουηδία δεν είναι παράνομη, αρκεί ο «αθλητής» να πήδηξε από κτήριο στο οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται.
Στο συγκεκριμένο κτήριο, η πρόσβαση στην ταράτσα απαγορευόταν μετά από ανάλογα περιστατικά στο παρελθόν.
