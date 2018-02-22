search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 09:02
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.02.2018 12:04

Πήδηξε από τον 24ο και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του – Επέζησε από θαύμα (Video)

22.02.2018 12:04
Πήδηξε από τον 24ο και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του – Επέζησε από θαύμα (Video) - Media

 

Την τύχη με το μέρος του είχε ένας άνδρας στη Σουηδία, ο οποίος πήδηξε από την ταράτσα 24όροφου κτηρίου, αλλά το αλεξίπτωτό του δεν άνοιξε, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στην άσφαλτο.

Το περιστατικό συνέβη στο νησί Kungsholmen, στη Στοκχόλμη.

Ο ίδιος υπέστη σοβαρά τραύματα και διεκομίσθη σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η πρακτική των ελεύθερων πτώσεων στην Σουηδία δεν είναι παράνομη, αρκεί ο «αθλητής» να πήδηξε από κτήριο στο οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται.

Στο συγκεκριμένο κτήριο, η πρόσβαση στην ταράτσα απαγορευόταν μετά από ανάλογα περιστατικά στο παρελθόν.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

patoulis new
ΥΓΕΙΑ

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

xrimatistirio
BUSINESS

Ισχυρή πορεία για τις εισηγμένες – Στα 7,5 δισ. ευρώ η κερδοφορία στο εννεάμηνο

kastoria_fidi_toualeta
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Φίδι είχε… εγκατασταθεί σε λεκάνη τουαλέτας (video)

xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύλληψη 45χρονου για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπορία ανθρώπων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 09:02
xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

patoulis new
ΥΓΕΙΑ

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

xrimatistirio
BUSINESS

Ισχυρή πορεία για τις εισηγμένες – Στα 7,5 δισ. ευρώ η κερδοφορία στο εννεάμηνο

1 / 3