Τρόμος στην Παπούα Νέα Γουινέα: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών έπληξε την Παπούα Νέα Γουινέα στις 15:39 τοπική ώρα, με επίκεντρο 135χλμ ανατολικά της πόλης Ραμπαούλ, στην ανατολική άκρη του νησιού Νέα Βρετανία της χώρας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Παρόλο που το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θάλασσα, σε σχετικά ρηχό βάθος 10 χλμ, το Κέντρο Ειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού Ωκεανού ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι.

Στις 26 Φεβρουαρίου, ένας ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών που συγκλόνισε το κεντρικό τμήμα της Παπούας-Νέας Γουινέας, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 100 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ