Στήριξη και από τους ευρωσοσιαλιστές ζήτησε ο Τσίπρας για τους «δύο»

Τη στήριξη των ευρωπαίων σοσιαλιστών στο θέμα των δύο στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρα κατά την προπαρασκευαστική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) στην οποία συμμετείχε το πρωί πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής. Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός αν και ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στην πολιτική οικογένεια της ευρωπαϊκής Αριστεράς, μετέχει ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του Σοσιαλιστικού Κόμματος.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποθετήθηκε μεταξύ άλλων για τη διένεξη μεταξύ Ρωσίας – Βρετανίας, και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζει την υπόθεση στο Σαλισμπερι, με τρόπο προσεκτικό και υπεύθυνο. Πρότεινε δε αποφασιστική καταδίκη του γεγονότος χωρίς όμως να φτάνουμε σε ακραία ένταση με Ρωσία.
