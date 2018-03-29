Δίαιτα του στρατιώτη: Χάνετε μέχρι και 4,5 κιλά σε μία εβδομάδα – Δείτε το μενού ανά ημέρα!

Η δίαιτα του στρατιώτη είναι σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή πλάνα διατροφής -με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα εκτέλεσης- στον κόσμο.

Με τη δίαιτα του στρατιώτη μπορείτε να χάσετε βάρος γρήγορα, ακόμα και 4,5 κιλά μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Αλλά κατά πόσο αυτή η διατροφή φέρνει τα αποτελέσματα που “υπόσχεται”; Είναι κάτι που αξίζει να δοκιμάσετε;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το άρθρο εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για την λεγόμενη δίαιτα του στρατιώτη. Αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, μην ακολουθείτε ΠΟΤΕ κάποια δίαιτα απλά και μόνο επειδή μπορεί να “υπόσχεται” μεγάλη απώλεια κιλών. Να συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό σας για κάθε σημαντική διατροφική αλλαγή που θέλετε να κάνετε. Και μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει “μαγικός τρόπος” να χάσετε κιλά. Καλή δίαιτα είναι μόνο η ισορροπημένη διατροφή που συνδυάζεται με τακτική σωματική άσκηση.

Τι είναι η δίαιτα του στρατιώτη;

Είναι μια άλλη ονομασία για μια αυστηρή δίαιτα 3 ημερών, η οποία ακολουθείται από ένα “διάλειμμα” 4 ημερών και ο κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται συνεχώς για όσες εβδομάδες είναι εφικτό.

Οι υποστηρικτές της δίαιτας αυτής λένε ότι σχεδιάστηκε από διατροφολόγους στον στρατό των ΗΠΑ, προκειμένου να φτάνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε καλή φυσική κατάσταση. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι η δίαιτα του στρατιώτη δεν συνδέεται με οποιαδήποτε στρατιωτική υπηρεσία ή κυβερνητικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ.

Πώς λειτουργεί η δίαιτα του στρατιώτη;

Για τις πρώτες 3 ημέρες, θα πρέπει να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα διατροφής χαμηλών θερμίδων για πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο. Δεν υπάρχουν σνακ μεταξύ των γευμάτων. Η συνολική πρόσληψη θερμίδων κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης είναι περίπου 1,100-1,400 θερμίδες ανά ημέρα.

Αυτό είναι χαμηλότερο από την κανονική πρόσληψη θερμίδων του μέσου ενήλικα. Για τις υπόλοιπες 4 ημέρες την εβδομάδα, ακολουθείται ένα λίγο πιο πλούσιο αλλά πολύ υγιεινό πλάνο που εξακολουθεί να βασίζεται σε χαμηλή πρόσληψη θερμίδων

Δίαιτα του στρατιώτη: Πλάνο διατροφής ανά ημέρα

Ημέρα 1 (1.400 θερμίδες)

ΠΡΩΙΝΟ

Μια φέτα του τοστ με 2 κουταλιές της σούπας φυστικοβούτυρο

Μισό γκρέιπφρουτ

Ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι (προαιρετικά)

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

Μια φέτα του τοστ

Μισό φλιτζάνι τόνο

Ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι (προαιρετικά)

ΒΡΑΔΙΝΟ

85 γραμμάρια μερίδα κρέατος με ένα φλιτζάνι πράσινα φασόλια

Ένα μικρό μήλο

Μισή μπανάνα

Ένα φλιτζάνι παγωτό βανίλια

Ημέρα 2 (1.200 θερμίδες)

ΠΡΩΙΝΟ

Μια φέτα του τοστ

Ένα καλά βρασμένο αυγό

Μισό μπανάνα

Ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι (προαιρετικά)

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

Ένα καλά βρασμένο αυγό

Ένα φλιτζάνι τυρί cottage

5 κράκερ με χαμηλά λιπαρά

Ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι (προαιρετικά)

ΒΡΑΔΙΝΟ

Δύο λουκάνικα χοτ ντογκ, χωρίς ψωμί

Μισό φλιτζάνι καρότα και μισό φλιτζάνι μπρόκολο

Μισό μπανάνα

Μισό φλιτζάνι παγωτό βανίλια

Ημέρα 3 (1.100 θερμίδες)

ΠΡΩΙΝΟ

30 γραμμάρια τυρί τσένταρ

5 κράκερ με χαμηλά λιπαρά

Ένα μικρό μήλο

Ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι (προαιρετικά)

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

Μια φέτα του τοστ

Ένα αυγό, μαγειρεμένο όμως σας αρέσει

Ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι (προαιρετικά)

ΒΡΑΔΙΝΟ

Ένα φλιτζάνι τόνο

Μισή μπανάνα

1 φλιτζάνι παγωτό βανίλια

Μη διστάσετε να πιείτε όσο καφέ ή τσάι θέλετε, αρκεί να μην βάζετε ζάχαρη ή γάλα/κρέμα. Βασικό: Πίνετε άφθονο νερό!

Οι υπόλοιπες 4 ημέρες

Το υπόλοιπο της εβδομάδας περιλαμβάνει επίσης δίαιτα. Τα σνακ επιτρέπονται και δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ομάδες τροφών. Ωστόσο, συνιστάται να περιορίζετε το μέγεθος των μερίδων και να διατηρείτε τη συνολική πρόσληψη θερμίδων κάτω από 1.500 την ημέρα. Δεν υπάρχουν άλλοι κανόνες για τις υπόλοιπες 4 ημέρες στη δίαιτα του στρατιώτη.

Δίαιτα του στρατιώτη: Επιπλέον τροφές που επιτρέπονται

Οι αντικαταστάσεις τροφών επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της φάσης των 3 ημερών για τα άτομα με διαιτητικούς περιορισμούς, αλλά θα πρέπει να περιέχουν τον ίδιο αριθμό θερμίδων.

Για παράδειγμα, εάν έχετε αλλεργία στα φιστίκια, μπορείτε να ανταλλάξετε το φυστικοβούτυρο με βούτυρο αμυγδάλου, ή κάποιο άλλο βούτυρο. Μπορείτε επίσης να ανταλλάξετε το 1 φλιτζάνι τόνο με λίγα αμύγδαλα, αν είστε χορτοφάγος.

Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι οι θερμίδες παραμένουν οι ίδιες. Εάν αλλάξετε το σχέδιο γεύματος με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να υπολογίζετε πάντα τις θερμίδες.

Οι υποστηρικτές της δίαιτας αυτής λένε ότι είναι καλό να πίνετε και ζεστό νερό με λεμόνι, αλλά να αποφεύγετε όλα τα τεχνητά γλυκαντικά ποτά. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη για όλα αυτά!

Υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για την στρατιωτική δίαιτα;

Όχι! Δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες γι’ αυτό το πλάνο διατροφής. Ωστόσο, ο μέσος άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να χάσει μερικά κιλά εξαιτίας του εβδομαδιαίου περιορισμού των θερμίδων. Αν λιγότερες θερμίδες φτάνουν στον λιπώδη ιστό σας σε σύγκριση με όσες φεύγουν από αυτόν (μετατρέπονται σε ενέργεια), χάνετε κιλά. Είναι τόσο απλό.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές της δίαιτας λένε ότι οι συνδυασμοί τροφών που προβλέπονται στο καθημερινό πλάνο, ενισχύουν την απώλεια κιλών ακόμα περισσότερο. Οι συνδυασμοί αυτοί υποτίθεται ότι αυξάνουν τον μεταβολισμό και καίνε λίπος, αλλά δεν υπάρχει καμία επιστημονική αλήθεια πίσω από αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο καφές και το πράσινο τσάι περιέχουν ενώσεις που όντως μπορεί να αυξήσουν ελαφρώς τον μεταβολισμό, αλλά δεν υπάρχουν γνωστοί συνδυασμοί τροφών σε θέση να το κάνουν αυτό.

Και, αν δει κανείς τα συνολικά τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο καθημερινό πλάνο, τότε μάλλον καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται για μια δίαιτα καύσης λίπους.

Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη αυξάνουν τον μεταβολισμό περισσότερο από άλλα τρόφιμα. Αλλά τα περισσότερα από τα γεύματα στην δίαιτα του στρατιώτη είναι χαμηλά σε πρωτεΐνες και υψηλά σε υδατάνθρακες, το οποίο είναι ένας κακός συνδυασμός για την απώλεια βάρους.

Μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται, επίσης, αυτή η δίαιτα του στρατιώτη έχει παρόμοια οφέλη για την υγεία με την διαλείπουσα νηστεία. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία νηστεία σε αυτό το πλάνο διατροφής, οπότε και αυτός ο ισχυρισμός είναι ψευδής.

Δίαιτα του στρατιώτη: Μπορεί πραγματικά να χάσει κανείς 4,5 κιλά μέσα σε μια εβδομάδα;

Θεωρητικά, αυτό το ποσοστό απώλειας βάρους είναι κάτι εφικτό για τα υπέρβαρα άτομα που περιορίζουν σοβαρά τις θερμίδες. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του βάρους που θα χάσετε θα είναι λόγω της απώλειας νερού και όχι λίπους.

Το νερό φεύγει γρήγορα επειδή οι αποθήκες γλυκογόνου του σώματος μειώνονται δραστικά, πράγμα που συμβαίνει όταν περιορίζετε τους υδατάνθρακες και τις θερμίδες.

Πηγή: iatropedia