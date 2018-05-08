Έρχονται και Λευκορώσοι χούλιγκανς για τον τελικό Κυπέλλου!

Εντείνεται η ανησυχία για το κλίμα που διαμορφώνεται ενόψει του τελικού Κυπέλλου. Μετά τις πληροφορίες για κάθοδο οπαδών της Παρτιζάν, ταξίδι στην Ελλάδα ετοιμάζουν και Λευκορώσοι χούλιγκαν.

Όπως αποκάλυψε το βράδυ της Δευτέρα η τηλεοπτική εκπομπή «Δίκη», στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχουν φτάσει στοιχεία για ταξίδι 50 οπαδών της Παρτιζάν προκειμένου να βρεθούν στο παιχνίδι του Σαββάτου.

Οι συγκεκριμένοι μάλιστα φέρονται να έχουν προμηθευτεί ήδη εισιτήρια για να μπουν στο ΟΑΚΑ.

Ενώ λοιπόν μεταβιβάστηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία στη σερβική πρεσβεία και τα σύνορα (ώστε να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο) η εκπομπή του ΣΠΟΡ FM 94,6 «Έφεση της Τρίτης» αποκάλυψε ότι ταξίδι για τον τελικό Κυπέλλου ετοιμάζουν και… διαφορετικής εθνικότητας χούλιγκανς!

Σύμφωνα λοιπόν με όσα μετέφερε στον «αέρα» ο Κυριάκος Θωμαΐδης, από τη συνάντηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη με τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου προκύπτουν ακόμα πιο ανησυχητικά στοιχεία που έφτασαν στα χέρια τους από τη Διεύθυνση Αθλητικής Βίας της ΓΑΔΑ.

Κι αυτό διότι στην Ελλάδα για τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΑΕΚ παρουσιάζονται έτοιμοι να ταξιδέψουν και Λευκορώσοι, οι οποία μάλιστα φέρονται να είναι έμμισθοι χούλιγκανς.

Πηγή: Sport-fm