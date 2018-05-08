Μέθοδος του νερού: Χάστε βάρος χωρίς δίαιτα και άσκηση

Μόλις ένα με τρία επιπλέον ποτήρια νερό τη μέρα αρκούν για να μειώσετε την ποσότητα των θερμίδων σας, των λιπαρών και της ζάχαρης που καταναλώνετε. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις και τα αποτελέσματα που δημοσίευσαν φαίνεται πως υποστηρίζουν τη μελέτη τους.

Οι 18.000 Αμερικανοί ενήλικες που συμμετείχαν στη μελέτη, μείωσαν συνολικά την ημερήσια θερμιδική τους πρόσληψη κατά 68 θερμίδες όταν έπιναν ένα ποτήρι νερό επιπλέον τη μέρα ενώ οι θερμίδες έφτασαν στις 205 με τα τρία ποτήρια.

Με ένα ποτήρι επιπλέον νερό τη μέρα, η πρόσληψη λίπους τους μειώθηκε κατά 1,7 γραμμάρια (5 γραμμ. με τα τρία ποτήρια) και η ζάχαρη κατά 6 γραμμάρια με το ένα ποτήρι (17,8 με τα τρία). Η αύξηση στην κατανάλωση του νερού προκάλεσε επίσης μείωση στο νάτριο και στη χοληστερόλη.

Και μπορεί οι 200 περίπου θερμίδες σύμφωνα με το runnfun, να σας φαίνονται λίγες, ωστόσο, δεν είναι. Αρκεί να σκεφτείτε ότι για να κάψει κάποιος τρέχοντας αυτές τις θερμίδες πρέπει να κάνει περίπου 2,5 χιλιόμετρα τρέξιμο σε 15-20 λεπτά. Όσο να πεις, είναι πιο ξεκούραστη η μέθοδος του νερού.